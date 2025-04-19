Vitor Pereira, Fenerbahçe’nin yıldızına kancayı taktı: Ödenecek bonservis ortaya çıktı

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Vitor Pereira, Fenerbahçe’nin yıldızına kancayı taktı: Ödenecek bonservis ortaya çıktı

Vitor Pereira’nın gelişi ile büyük çıkış yakalayan Wolverhampton flaş bir transfere hazırlanıyor. Portekizli teknik adamın Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusunu gözüne kestirdiği öğrenilirken istenen bonservis belli oldu.

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, flaş bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Caught Offside'da yer alan iddiaya göre; İngiliz ekibi, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar için devreye girdi.

Vitor Pereira'nın takıma geçmesi ile birlikte küme düşme hattından uzaklaşan ve istikrarlı sonuçlar alan Wolves, defansa takviye yapmak istiyor. Bu nedenle İngiliz ekibinin, Skriniar'ın peşine düştüğü belirtildi.

Haberde, Premier Lig’den aralarında Tottenham, Everton, Crystal Palace ve Bournemouth'un da bulunduğu birçok kulübün Slovak stoperi takip ettiği açıklandı.

PSG, Fenerbahçe'nin de bonservisini almak istediği 30 yaşındaki yıldız oyuncunun fiyatını 20 milyon euro olarak belirledi. Bu sezon sarı lacivertli forma ile 16 maça çıkan Milan Skriniar, bu müsabakalarda 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

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