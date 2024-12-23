Vitor Pereira İngiltere’de ortalığı ayağa kaldırdı

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Vitor Pereira İngiltere’de ortalığı ayağa kaldırdı

Fenerbahçe’de 2 dönem çalışan Vitor Pereira, Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton’ın başında çıktığı ilk maçta Leicester City’yi 3-0 mağlup etti. Portekizli teknik adamın aldığı galibiyet İngiliz basınında gündem oldu.

İngiltere Premier Lig'de küme düşme hattında yer alan Wolverhampton, yeni teknik direktörü Vitor Pereira yönetiminde ilk maçında çıktı.

Wolverhampton, Leicester City karşısında üç golle kazanıp bu sezon üçüncü galibiyetini elde etti. Pereira'nın ekibinin gollerini Gonçalo Guedes, Rodrigo Gomes ve Matheus Cunha kaydetti.

Ligde kalma yarışında önemli bir galibiyet alan Wolverhampton'ın Vitor Pereira'yla çıktığı ilk maçı İngiliz basını değerlendirdi.

Athletic'te yer alan maç haberinin başlığı için "Vitor Pereira oyunculara motivasyonlarını geri verdi" ifadeleri kullanıldı. Haberde ayrıca, "Bir stoperleri yok ama orta saha oyuncuları, bek ve forvetler açısından Wolves kağıt üzerinde orta sıra seviyesinde." denildi.

Telegraph'taki haberde ise mücadeleyle ilgili, "Bu , Wolves'un yeni teknik direktörü Vitor Pereira için rüya gibi bir başlangıçtı. Leicester defansı ve kalecisi Danny Ward'un ilk yarıdaki kabus gibi performansı, rakiplerine önemli bir galibiyeti tattırdı." denildi.

Wolverhampton'tan Leicester deplasmanındaki galibiyetine ilişkin BBC'deki maç yazısında, "Pereira'nın İngiltere macerası beklemeye değer" başlığı kullanıldı. Pereira'yla ilgili ayrıca, "Porto ile iki kez şampiyonluk yaşayan tecrübeli çalıştırıcı, sonunda İngiltere'de çalışma şansı buldu ancak bu kadar rahat bir başlangıç yapacağını tahmin etmemişti." ifadelerine yer verildi.

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