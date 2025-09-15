Vitor Pereira tarihe geçti!

Premier Lig'de 4 hafta maçları, dün oynanan 2 karşılaşma ile sona erdi.

Merakla beklenen derbide Manchester City sahasında Manchester United'ı 3-0 mağlup etti.

Liverpool ise Burnley deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü. Bu sonuçla Liverpool, 4'te 4 yaparak 12 puanla zirvede yer aldı.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton Wanderers ise bu hafta Newcastle United'a tek golle yenildi.

4 maçından da mağlup olarak ayrılan Pereira'nın öğrencileri, puanı olmayan tek takım olarak son sırada yer aldı.

BBC'de yer alan habere göre, bu sezon 148 yıllık kulüp tarihinin en kötü başlangıcı oldu.

Taraftarlara seslenen Portekizli çalıştırıcı ise kötü gidişatı tersine çevirebilmek için biraz daha sabır istedi.

Pereira, geçen sezon takımın seviyesini yükseltebileceğini kanıtladığını söyledi.