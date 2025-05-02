Vitor Pereira'dan bira iftirafı

Daha önce Fenerbahçe'de görev yapan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton'da başarılı sonuçlar alıyor. Pereira kendisine sorulan İngiliz ekibiyle ilgili soruları yanıtladı.

"PUB BİR KÜLTÜR"

Pereira "Wolverhampton'da nereye mi gitmeliyim? Bir pub'a gitmeliyim, çünkü kültür bu ve insanlar oraya gidiyor. Bir pub'a gittiğimde mesele bira değil. Elbette birayı seviyorum ama oraya insanlarla birlikte olmak, onları mutlu edecek bir şey yaptığımı hissetmek, onları gururlandırmak için gidiyorum. İş, ev, sonra sadece bir veya iki bira içmek için bir pub'a gidiyoruz ve bitiriyoruz. Bu bizim hayatımız." dedi.

"HİÇBİR BASKI HİSSETMİYORUM"

Pereira ayrıca "Bana 'Vítor, baskıyı hissetmiyor musun?' diye sormuşlardı. Baskı, babamın kanser olduğu, kardeşimin öldüğü, annemin ağladığı zamanlardır. Hiçbir baskı hissetmiyorum." ifadelerini kullandı.