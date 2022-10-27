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Vitor Pereira'yı çileden çıkardılar. Türkiye'de bile böylesini görmedi

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira, mevcut kulübü Corinthians'ta yaşadığı sözleşme uzatma polemiği sebebiyle gündem olmaya devam ediyor.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 16:22
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Vitor Pereira'yı çileden çıkaran soru Brezilya'da gündemden düşmüyor

Vitor Pereira'yı çileden çıkardılar. Türkiye'de bile böylesini görmedi
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Geçtiğimiz günlerde çocuklarından uzak kaldığı için sözleşme yenileme konusunda net cevap veremeyeceğini söyleyen Vitor Pereira, bu kez de Fluminense'ye karşı alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından kendisine sorulan bir soru üzerine çileden çıktı.

Bir basın mensubunun, "Bize gelen bilgilere göre, siz Corinthians'ta kalmak istiyorsunuz ancak eşiniz Brezilyadan ayrılmak istiyor. Evde kimin sözü geçiyor?" şeklinde sorduğu soruya oldukça sinirlenen Pereira, "Dostum, senden daha kibar bir insan olduğum için bu soruya cevap vermeyeceğim. Görüyorsun değil mi, ailem bana eğitim verdiği için sana cevap vermiyorum. Bu gerçekten çok kaba bir hareket. Futbolla hiçbir alakası olmayan bir soru sordun. Bana ne kadar saygı gösterilirse ben de size o kadar saygı gösteririm." ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Pereira, "Mesele eşimin evde sözünün geçip geçmediği değil. Sevgili eşim 12 yıldır evde uzak ve bu kararı ben veriyorum. Onun çocuklarla kalması gerekiyor. Bu tarz bir yorumu kabul etmiyorum. Bu çok saygısızca ve kabaca. Eğer kulüple yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağımı soruyorsanız, cevabım yine aynı olacak; Bilmiyorum. Benim için tek önemli olan bir sonraki maçımız" diyerek sözlerini noktaladı.

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