Vitor Roque, Palmeiras yolunda

Barcelona ve Real Betis, Arjantinli forvet Vitor Roque'nin Palmeiras'a transferi konusunda yoğun görüşmeler yapıyor. Bu transfer, Barcelona'nın 25 milyon euro artı değişkenlerle, Roque'nin ekonomik haklarının %80'ini almak için yaptığı teklif sonrası hız kazandı. Görüşmeler, bu hafta içinde önemli bir aşamaya gelmiş durumda ve anlaşma sağlanması an meselesi.

Roque, şu anda Betis'te kiralık olarak forma giyiyor ve 30 Haziran’a kadar bu kulüpte kalacak. Betis, kiralık anlaşmayı bir yıl daha uzatma opsiyonuna sahip, ancak kulüp, Roque’yi serbest bırakmak için karşılık olarak belirli bir ücret talep ediyor. Barcelona ise, oyuncunun durumunu çözüme kavuşturmak için teklifini artırmaya devam etti.

Barcelona yönetimi Brezilya transfer pazarının kapanış tarihi olan 28 Şubat’a kadar bu anlaşmayı tamamlamak istiyor. İlk başta Betis'in isteklerini karşılamayan Barcelona, sonrasında daha cazip bir teklif sunarak uzlaşma noktasına yaklaştı. Bu transfer için Vitor Roque ve temsilcisi de sürecin olumlu yönde ilerlemesini onayladı.

Görüşmelerde, ekonomik ödeme dışında birkaç alternatif ödeme planı da masada. Bunlar arasında, Betis'in Abde'nin ekonomik hakları üzerindeki payını artırması veya ilerleyen yıllarda başka öncelikli oyunculara sahip olma gibi seçenekler bulunuyor. Barcelona'nın son teklifinin FIFA onayı aldığı belirtiliyor ve anlaşmanın imzalanması an meselesi.

Betis, Roque'yi serbest bırakmak için maddi bir çözüm ararken, Barcelona da yeni bir forvet oyuncusunu kadrosuna katmayı hedefliyor. Bu anlaşma, Barcelona'nın transfer planlarını hızlandırırken, Betis için de ekonomik olarak önemli bir kazanç sağlayacak.

Brezilya kulübü Palmeiras ise, Roque'nin transferini dört gözle bekliyor ve Barcelona'nın bu hamlesi Brezilya'da büyük ilgiyle takip ediliyor. Bu transfer, Avrupa futbolu piyasasında büyük yankı uyandıracak ve Brezilya futbolunun geleceği hakkında yeni sorular gündeme getirecek.

Brezilya'daki transfer pazarının kapanmasına kısa bir süre kala, Barcelona ve Betis arasındaki bu anlaşma, her iki kulübün geleceği açısından kritik bir dönemeç oluşturuyor. Anlaşmanın kesinleşmesiyle, Roque'nin Palmeiras'a transferi resmi hale gelecek ve tüm gözler bu yeni gelişmeye odaklanacak.