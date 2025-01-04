Vitrifiye ve karo markası, yeni nesil yıkama teknolojisini tanıttı

İklim krizinin etkileri her geçen gün artarken damlayan musluk, bozuk sifon ve uzun süren duşlarla birlikte banyolar, dünyanın başlıca doğal kaynağı olan suyun litrelerce israf edildiği mekanlara dönüşüyor. Öyle ki tek bir damlayan musluk günde yaklaşık 4 litre su harcayabilirken, arızalı tuvalet sifonları günde 215 ila 400 litre arasında suyun israf edilmesine neden oluyor. Dünya çapında su kıtlığının en çok yaşandığı ülkelerden biri olan Türkiye başta olmak üzere, bu durumu tersine çevirmek için harekete geçen Seramiksan ise yeni nesil yıkama teknolojisi Vortex ile hem su israfının önüne geçiyor hem de kullanıcılara konforlu ve işlevsel bir çözüm sunuyor.

“EVLERIMIZDE BAŞLAYAN DÖNÜŞÜMLE DAHA YAŞANABILIR BIR DÜNYAYA ADIM ATABILIRIZ”

Seramiksan Direktörü M. Süreyya Çağlar, su israfına ve yeni teknolojilerine ilişkin, “Yaşamın kaynağı, geleceğimizin oksijeni olan en değerli hazinemiz su, günümüzde adeta sorumsuzca tüketiliyor. Oysa her damla, toprağın bereketi, bir çocuğun geleceği anlamına geliyor. Biz de dönüşümü evlerden başlatarak daha yaşanabilir bir dünya yaratılmasına katkıda bulunabileceğimize inanıyoruz. Vortex adını verdiğimiz yeni nesil yıkama teknolojisiyle ürettiğimiz klozetlerimizle, dönüşümün merkezine banyoları yerleştiriyoruz” açıklamasında bulunurken ürünlerine dair de detayları paylaştı.

HEM SU ISRAFINI ÖNLÜYOR HEM DE HIJYEN KOŞULLARINI OPTIMIZE EDIYOR

Seramiksan’ın yenilikçi yıkama teknolojisi Vortex, tuvalet deneyimini baştan yaratırken daha az suyla daha güçlü bir temizliği mümkün kılıyor. Suyu güçlü bir girdap etkisiyle klozetin tüm iç yüzeyine eşit şekilde dağıtarak, sıçratmadan ve sessizce temizlik sağlamak üzere tasarlandı. Suyun dairesel hareketiyle derinlemesine temizlik sağlarken, bakterilerin klozet kapağına sıçramasını önlüyor. Bu sayede hijyen koşullarını optimize ederken sifonun sesini de azaltarak gürültüyü engelliyor. Çevre dostu tüm bu özelliklerle kullanıcıların hayatını daha konforlu kılarken sürdürülebilir bir geleceğe de katkıda bulunuyor.