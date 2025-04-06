Vitrinden çalınan montun bedeli şoke etti! İstanbul’da güven timleri hırsızı enseledi

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Kadıköy’de bir mağazadan 110 bin liralık deri mont çalan 35 yaşındaki B.Ö., önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.

Hırsızlık, perşembe günü saat 16.30 sıralarında Caferağa Mahallesi Moda Caddesi'ndeki bir mağazada meydana geldi. Mağazaya gelen kişi montu inceledikten sonra askıdan alıp koşarak uzaklaştı.

Hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi güvenlik kayıtlarını polise ileterek şikayetçi oldu. Olayla ilgili Güven Timleri Amirliği ekipleri kapsamlı inceleme başlattı. Toplanan kamera görüntüleri ve sokak çalışmaları sonucu hırsızlığı 35 yaşındaki Barış Ö.'nün yaptığı tespit edildi.

Güven timleri şüpheliyi yakalayarak İskele Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti. Şüphelinin 3 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlendi. Çalınan mont da iş yeri sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Vitrinden çalınan montun bedeli şoke etti! İstanbul’da güven timleri hırsızı enseledi

Vitrinden çalınan montun bedeli şoke etti! İstanbul’da güven timleri hırsızı enseledi

Vitrinden çalınan montun bedeli şoke etti! İstanbul’da güven timleri hırsızı enseledi

Vitrinden çalınan montun bedeli şoke etti! İstanbul’da güven timleri hırsızı enseledi

Vitrinden çalınan montun bedeli şoke etti! İstanbul’da güven timleri hırsızı enseledi

Vitrinden çalınan montun bedeli şoke etti! İstanbul’da güven timleri hırsızı enseledi

Son Haberler
Ramazan tatili sonrası TBMM’de kritik görüşmeler
Ramazan tatili sonrası TBMM’de kritik görüşmeler
Halatla hırsızlık: Film gibi soygun! İnegöl'de 6 gün arayla iki evi soydu
Halatla hırsızlık: Film gibi soygun! İnegöl'de 6 gün arayla iki evi soydu
Ara tatil bitti, ders zili alıyor! 20 milyon öğrenci yarın okula dönüyor
Ara tatil bitti, ders zili alıyor!
Üniversiteli gençlerden tutuklu arkadaşları için eylem çağrısı
Üniversiteli gençlerden tutuklu arkadaşları için eylem çağrısı
CHP Kurultayı'nda üç başkan adayından biri çekildi
CHP Kurultayı'nda üç başkan adayından biri çekildi