Vivo'dan ezber bozan hareket: Gözler Apple'a döndü

Akıllı telefon ve giyilebilir teknoloji pazarında uzun süredir devam eden ekosistem kilitlenmesi, Vivo'nun bu cesur adımıyla kırılabilir mi sorusunu akıllara getirdi. Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden David Nield'in de dikkat çektiği bu gelişme, Android kullanıcıları için büyük bir sürpriz oldu. Vivo'nun Weibo platformundan yaptığı resmi paylaşıma göre, Vivo X Fold 5 kullanıcıları, Apple Watch üzerinden çağrıları yanıtlayabilecek, mesajları okuyabilecek ve sağlık verilerini senkronize edebilecek. Bu işlevselliğin, bir tür iCloud bağlantısı aracılığıyla web üzerinden sağlanacağı belirtiliyor. Şirket, veri senkronizasyonunun iPhone'dan da yapılabileceğini ima eden ifadeler kullandı.

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APPLE'IN TUTUMU BELİRLEYİCİ OLACAK

Bu iddia, Apple'ın giyilebilir teknolojilerdeki sıkı kontrolünü düşündüğümüzde kafalarda soru işaretleri yaratıyor. Daha önce Apple yöneticilerinin, Apple Watch'a Android desteği eklemeyi düşündüğü ancak "teknik sınırlamalar" nedeniyle bu girişimden vazgeçtiği biliniyor. Uzmanlar, Vivo'nun kullanmayı planladığı yöntemin ne olursa olsun, Apple'ın bir yazılım güncellemesiyle bu entegrasyonu engelleyebileceğini düşünüyor.

Apple'ın akıllı saatlerini iPhone'ların bir aksesuarı olarak konumlandırma stratejisi, bu tür bir çapraz platform desteğine sıcak bakmıyor. Ancak, şirketin üzerinde artan antitröst baskılar nedeniyle gelecekte resmi Android desteği sunup sunmayacağı merak konusu.

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KULLANICILARIN UZUN SÜRELİ TALEBİ

Birçok Android kullanıcısı, üstün özellikleri nedeniyle Apple Watch'ı tercih etmek istese de, Apple'ın bu konudaki kısıtlamaları nedeniyle bu mümkün olmuyor. Vivo'nun bu hamlesi, eğer başarılı olursa, giyilebilir teknoloji pazarında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Ancak, bu iddialı adımın gerçek hayatta nasıl işleyeceği ve Apple'ın buna nasıl bir tepki vereceği, teknoloji dünyasında yakından takip edilecek.