Viyana Borsası'nda endişelendiren düşüş

Yıl başından itibaren ATX Prime Endeksi, %10,60’lık bir artış sağladı. Ancak, son bir hafta içinde değer kaybı %1,04’e ulaştı. Endeksin yılın başındaki ilk seviyeleri 2.037,29 puandı, ancak kısa sürede 2.015,69 puana kadar gerileyerek yatırımcıları endişelendirdi. Geçen yılın aynı döneminde, yani 20 Şubat 2024’te, endeks 1.709,18 puanda işlem görmekteydi.

Endeksin yıl içindeki en yüksek seviyesi 2.080,73 puan olurken, en düşük seviyesi ise 1.802,28 puan olarak kaydedildi. Bu durumu, yatırımcılar arasında dikkatle izlemeye devam ediyor.

EN İYİ VE EN KÖTÜ PERFORMANS GÖSTEREN HİSSELER

Bugün ATX Prime’da en yüksek kazancı elde eden hisseler AT&S (+8,43% 12,60 EUR), PORR (+3,58% 23,15 EUR), AMAG (+3,31% 25,00 EUR), Polytec (+1,75% 2,33 EUR) ve Marinomed Biotech (+1,06% 14,30 EUR) oldu. Ancak, düşüş yaşayan hisseler arasında Addiko Bank (-2,70% 18,00 EUR), EVN (-2,36% 22,75 EUR), UBM Development (-2,31% 19,00 EUR), DO (-1,82% 216,00 EUR) ve Verbund (-1,62% 70,00 EUR) yer aldı.

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OMV VE ERSTE GROUP BANK’IN YÜKSEK HİSSE DEĞERLERİ

OMV hisseleri, ATX Prime endeksindeki en fazla işlem gören hisse senetleri oldu. Son dönemde 561.436 adet OMV hissesi işlem gördü. Ayrıca, Erste Group Bank, 26,803 milyar Euro’luk piyasa değeriyle ATX Prime’daki en yüksek borsa değerine sahip şirket olarak öne çıkıyor.

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ATX PRİME ŞİRKETLERİNİN KÂR PAYI VE DEĞERLEME ORANI

Marinomed Biotech, 2025 yılı için 2,45’lik düşük bir Kâr Payı Oranı (KPB) ile dikkat çekerken, OMV şirketi yatırımcıları 10,80’lik yüksek bir temettü getirisi ile cezbetmeye devam ediyor. Bu oranlar, borsada yatırım yapanlar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor.

Borsadaki bu dalgalanmalar, yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken önemli gelişmeler olarak öne çıkıyor. Hem yerel hem de küresel ekonomik etmenlerin etkisiyle, ATX Prime Endeksi’nin gelecekteki seyrini takip etmek kritik önem taşıyor.