Viyana'da tramvaya saldırı: Polis büyük çaplı operasyon başlattı

Avusturya'nın başkenti Viyana'nın Penzing bölgesinde, Linzer Caddesi 150 numaralı mevki civarında büyük bir polis operasyonu düzenlendi. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, 52 numaralı tramvay hattı seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nesne tarafından dışarıdan vuruldu. Olay yerinde Viyana polisi ve toplu taşıma şirketi Wiener Linien ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırıda herhangi bir yaralanma olmadığı açıklandı. Olayın detayları hakkında ise yetkililer sessizliğini koruyor.

KAPSAMLI ARAŞTIRMA VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Polis sözcüsü Philipp Haßlinger, tramvayın dışarıdan bir cisimle kesinlikle isabet aldığını doğruladı. Ancak tramvayın ateşli silahla mı vurulduğu, yoksa bir cisimle mi atış yapıldığı henüz netlik kazanmadı. Operasyonun büyüklüğü, güvenlik güçlerinin olası bir saldırı şüphesi taşıdığını gösteriyor. Görgü tanıkları, bölgede geniş çaplı barikatlar kurulduğunu ve tam teçhizatlı polis memurlarının görev başında olduğunu bildirdi.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI

Söz konusu polis operasyonu nedeniyle 52 numaralı tramvay hattı seferlerinde aksamalar yaşandı. Tramvay, şu an için yalnızca Westbahnhof ile Linzer Caddesi, Reinlgasse arasında hizmet veriyor. Seferleri etkilenen yolcular için 49, 47A ve 51A numaralı otobüs hatlarının kullanılabileceği belirtildi. Hat 52'nin normal güzergahının aksayan kısmı için trenler 10 numaralı hat üzerinden Joachimsthalerplatz'a kadar devam ediyor. Viyana polisi, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.