Vize başvurularında yeni dönem!

Düzenleme: Kaynak: AA
Vize başvurularında yeni dönem!

Amerikan iş ve turist vizesi için başvuruda yeni mali yükümlülükler gelmek üzere. Başvuru yapanlardan 15 bin dolara kadar "teminat" talep edilmesine yönelik bir düzenleme Dışişleri Bakanlığı ekiplerince hazırlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık, bazı ülkelerden ABD'ye yapılan vize başvurularında yeni mali yükümlülükler getirecek.

Yarın yayımlanması beklenen yasal düzenlemeyle bakanlık, iş ve turist vizelerine başvuru yapan ve spesifik olarak bazı ülkelerden başvuru sahiplerini hedef alan uygulamayla bu kişilerden 5, 10 veya 15 bin dolara kadar "teminat" yatırmalarını isteyecek.

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Söz konusu düzenlemede, "... bakanlık tarafından vize süresini aşma oranlarının yüksek olduğu belirlenen ülkelerin vatandaşları, tarama ve inceleme bilgilerinin yetersiz olduğu düşünülen veya yatırım yoluyla vatandaşlık sunan ülkelerin vatandaşları pilot programa tabi tutulabilir." ifadesi kullanıldı.

Uygulamanın, ABD'ye giriş yapmak isteyen kişilerin gerekli mali yükümlülükleri karşılayıp karşılamadığını görmek amacıyla yapıldığı ve bu yolla bazı başvuru sahiplerinin ABD'ye giriş süreçlerinin daha kontrollü yürütülmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Uygulamanın hangi ülkelerden yapılan başvuruları nasıl etkileyeceği yarın açıklanacak düzenlemede kamuoyuyla paylaşılacak.

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