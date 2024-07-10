Vize devi Türkiye merkezli şirketi satın aldı

BLS International Services Türkiye merkezli vize danışmanlık şirketi İDATA ve sahip olduğu bağlı ortaklıklarının yüzde 100 hissesinin tamamını satın aldığını açıkladı.

Dünyanın en büyük vize, pasaport ve konsolosluk hizmetleri veren şirketi olan ve 2005 yılında kurulan BLS International Services, İDATA ve sahip olduğu bağlı ortaklıklarının yüzde 100 hissesini yaklaşık 720 crore Rs ( 2 milyar 838 milyon 510 bin Türk Lirası) karşılığında satın aldığını duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre satın alman BLS’nin yan kuruluşu BLS International FZE ve BLS International FZE'nin tamamına sahip olduğu yan kuruluşu BLS International Holding Anonim Şirketi aracılığıyla yapıldı.

iDATA 15'TEN FAZLA ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

iDATA, 15'ten fazla ülkede bulunan 30'dan fazla Vize Başvuru Merkezi (VAC) aracılığıyla birçok hükümete vize işleme ve konsolosluk hizmetleri sağlayan, Almanya, İtalya ve Çek Cumhuriyeti'nin diplomatik misyonlarına hizmet veren Türkiye merkezli büyük bir şirket olarak öne çıkıyordu.

iDATA, geçen yıl açıklanan konsolide mali tablolarına göre, yaklaşık 1 milyar lira gelir ve 567 milyon 794 bin lira FAVÖK elde etmişti.