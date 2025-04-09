Vize tarihleri rant kapısı oldu! Ünlü yazar büyük oyunu sızdırdı

Şu günlerde vize sorunu Türk vatandaşlarının en büyük dertlerinde biri konumuna geldi. Vize için randevu alabilmek bile zorlaştı. Öyle ki randevu tarihi kumara dönüşmüş durumda. Saygı Öztürk, bugünkü köşe yazısında vize randevu tarihlerinin kumara dönüşünü yazdı.

VİZE RANDEVU TARİHİ KUMARA DÖNÜŞTÜ

Ünlü yazar Saygı Öztürk, birçok ülkenin vize başvurularında 2019 yılında uygulamaya koyduğu kotalarla başvurulara karşılık vermeye çalıştığını “Vize randevuları bile satılıyor” başlıklı köşe yazısında dile getirdi. Öztürk, “Başvuru sayısındaki artışı karşılamaya yetmiyor, randevu alınmasını güçleştirip adeta bir kumara dönüştürüyor” ifadelerini kullandı.

ÖZDEMİR: YENİ BİR RANT KAPISI OLUŞTURDU

Saygı Öztürk, vahim duruma ilişkin, Vize Şirketi Sahibi Emrah Özdemir'e soruları yöneltti. Özdemir, randevu alamama sorununun yeni bir rant kapısını oluşturduğunu belirtti. Özdemir, “Randevu alamama sorunu, yeni bir rant kapısı oluşturdu. Başvuru sahipleri, aylar sonrasına randevu almak için tanımadıkları aracı kişilere yüksek ücretler ödemek zorunda kalıyor. 250 Euro ve üzeri ücretlerle, randevu almak için ‘yardım’ edilen kişiler, aslında mevcut sistemin yarattığı bir kaosun kurbanı oluyor. Bu süreç, ülkeler arasındaki işbirliği ve sistemin şeffaflık ilkesine zarar veriyor. Aracı kurumlar olarak görev yapan VFS Global ve Idata gibi şirketlerin, bu durumu düzeltmek bir yana, sistemi daha da karmaşık hale getirmeleri, büyük bir eleştiriyi hak ediyor” ifadelerini kullandı.

KARABORSAYA KADAR DÜŞTÜ

Schengen vizesi için başvuran yurttaşlar randevu alamadıklarını ya da randevuların karaborsaya düştüğünü geçmiş zamanlarda da aktarıyordu. Özellikle vize randevusu alınamadığı belirtiliyordu. Vize başvuru merkezlerinin randevu sistemlerini yakalayabilmek için bot yazılımlar üretildiği ve acentelerin uyarı sistemi kurarak randevuları öncesinde satın alıp randevu arayan yurttaşlara yüksek fiyatlara sattığı da iddia ediliyordu.