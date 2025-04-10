Vizesiz olmasına rağmen o ülkelere giriş zorlaşıyor! Kötü haber geldi

Kaynak: Gazete Pencere
Vizesiz olmasına rağmen o ülkelere giriş zorlaşıyor! Kötü haber geldi

Balkan ülkelerine girişlerde kontroller sıkılaştırılacak. Son dönemde artan deport vakalarının nedenleri belli oldu.

Son dönemde Balkan ülkelerine girişlerde yaşanan deport (sınır dışı edilme) vakalarında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Bu durum, bölgeye seyahat etmeyi planlayanlar için endişe yaratırken, yetkilileri de harekete geçirdi. Balkan ülkeleri, artan deport vakaları nedeniyle sınır kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı.

Gazete Pencere'deki habere göre; Son dönemde vizesiz Balkan ülkeleri üzerinden Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan iltica başvurularında yaşanan artış, bölge ülkelerini harekete geçirdi. Balkan ülkeleri, girişlerde denetimleri sıkılaştırma kararı aldı.

Artan İltica Başvuruları Endişe Yaratıyor

Özellikle Türkiye, Suriye ve Afganistan gibi ülkelerden gelen ve Balkan rotasını kullanarak AB'ye geçmeye çalışanların sayısındaki artış, AB ülkelerini rahatsız ediyor. Bu durum, Balkan ülkeleri üzerinde baskı oluşturuyor ve bölge ülkeleri, AB'nin baskısı sonucu harekete geçmek zorunda kalıyor.

Denetimler Sıkılaştırılıyor, Deportlar Artabilir

Alınan kararlar doğrultusunda, Balkan ülkelerine girişte dönüş bileti bulunmayan veya kalacak yerini belgeleyemeyen yolcuların hızlı bir şekilde sınır dışı edilmesi (deport) gündemde. Yetkililer, bu önlemlerle yasa dışı geçişleri ve iltica başvurularını azaltmayı hedefliyor.

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AB'nin Tepkisi ve Bölgesel İşbirliği

AB ülkeleri, Balkan rotası üzerinden gelen ilticacı sayısındaki artıştan duydukları rahatsızlığı sık sık dile getiriyor. Bu durum, Balkan ülkeleri arasında işbirliğini artırma ve ortak çözümler üretme ihtiyacını doğuruyor. Bölge ülkeleri, AB ile de yakın temas halinde, soruna kalıcı çözümler bulmaya çalışıyor.

Seyahat Edecekler Dikkatli Olmalı

Balkanlara seyahat etmeyi planlayanların, seyahat belgelerini eksiksiz bulundurmaları ve seyahat amaçlarını net bir şekilde ifade edebilmeleri önem taşıyor. Özellikle dönüş bileti ve konaklama rezervasyonları gibi belgelerin hazır bulundurulması, sorun yaşanmaması açısından kritik öneme sahip.

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