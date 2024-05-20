Vizesiz ve İstanbul'a çok yakın olan 5 Avrupa ülkesi. Akın akın ziyaret alıyorlar

Bu ülkeler, Türkiye'den kısa bir uçuş mesafesinde bulunmaları ve vizesiz seyahat imkanı sunmaları nedeniyle Türk ziyaretçiler için popüler destinasyonlar haline geldi. Ayrıca bu ülkelerde Türk mutfağına benzer lezzetler bulmak da mümkündür, bu da Türk ziyaretçilerin seyahat deneyimini daha da özel kılmaktadır.

KOSOVA

İlk olarak, Kosova, tarihi ve kültürel zenginliği ile dikkat çeken bir ülkedir. Başkenti Priştine, renkli sokakları ve tarihi yapılarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakmaktadır. Ayrıca doğal güzellikleri de keşfedilmeyi beklemektedir.

KARADAĞ

Karadağ, doğal güzellikleri ve sahip olduğu tarihi miras ile dikkat çeken bir diğer ülkedir. Karadağ'ın başkenti Podgorica ve tarihi kenti Kotor, muhteşem manzaralarıyla ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunmaktadır.

KUZEY MAKEDONYA

Kuzey Makedonya, tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan bir diğer cazibe merkezidir. Ülkenin başkenti Üsküp, Osmanlı dönemine ait eserleriyle dikkat çekmektedir. Ayrıca Ohrid Gölü ve antik şehri Ohrid de ziyaret edilmesi gereken yerler arasındadır.

ARNAVUTLUK

Arnavutluk, sahip olduğu doğal güzellikleri ve tarihi dokusu ile dikkat çeken bir ülkedir. Başkenti Tiran, renkli ve canlı atmosferiyle ziyaretçilerini cezbetmektedir. Ayrıca ülkenin sahil şeridi de plajları ve turkuaz renkli deniziyle tatilcilerin ilgisini çekmektedir.

SIRBİSTAN

Son olarak, Sırbistan da vizesiz seyahat imkanı sunan ve Türkiye'den yoğun ziyaret alan bir diğer Avrupa ülkesidir. Başkenti Belgrad, tarihi yapıları ve canlı gece hayatıyla ziyaretçilere farklı bir deneyim sunmaktadır.