Vizontele'nin Rıfat'ı Mesut Çakarlı'nın yeni işini duyunca çok şaşıracaksınız

Kaynak: Gazete Duvar
Vizontele'nin Rıfat'ı Mesut Çakarlı'nın yeni işini duyunca çok şaşıracaksınız
Çocukluk yıllarında Kadir İnanır, Banu Alkan ve İhsan Yüce gibi Türk sinemasının ünlü isimleri ile aynı seti paylaşan 'Vizontele'nin 'Rıfat'ı olarak hafızalarda yer edinen Mesut Çakarlı 2018 yılında zâkir olduğu ortaya çıktı.

Kadir İnanır, Tarık Akan, Cihan Ünal, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay ve Müjde Ar gibi Türk sinemasının meşhur isimleriyle çocuk yaşta kamera karşısına geçerek ekranları paylaşan Mesut Çakarlı son mesleğiyle gündem oldu.

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Yeşilçam'ın çocuk yıldızı, 'Vizontele'nın 'Rıfat' karakteri Mesut Çakarlı, uzun süredir gözlerden uzaktaydı. Pek bilinmeyen hayatını anlattı.

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2014 yılında evlenen, "Artık 'baba' rolündeyim" diyen oyuncunun Safer ve Fatih iki çocuğu bulunuyor.

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Mesut Çakarlı açıklamasında "45 yaşında evlendim. Geç evlendim, geç baba oldum. İnsanlara erken evlenmeyi tavsiye ediyorum. Çünkü yaş geçtikçe tahammül azalıyor. Çocuklar 'Baba futbol oynayalım' diyorlar ama yaş 52 olunca zorlanıyorsun" ifadelerini kullandı.

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Çakarlı, 2018 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğunun alt birimi Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Bölümü'nde zâkir olarak çalışmakta olduğunu açıkladı..

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Mesut Çakarlı, "Oyunculuğu bıraktınız mı?" sorusunu ise, "İyi bir rol gelirse oynarım. Çocuklarıma izah edemediğim bir rolde olmak istemem" diye yanıtladı.

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