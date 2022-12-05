İthal bir kavram, ama çok kullanılıyor. O kavramın adı, vizyon!

Görünüm demek.

Ekonomide, siyasette, yönetim bilimlerinde; kurumlara; "gelecekte kendinizi nasıl gördüğünüzü anlatın" dediklerinde, birkaç cümle ile anlatırsınız. İşte o kurumsal vizyonunuzdur.

Bakanlıklardan, şirketlere, oradan sivil toplum örgütlerine, sendikalara kadar hepsinin web sayfasına bakın. Vizyon ve misyon (görev) anlatılmaktadır.

Acaba çalışanlara ve yöneticilerine sorsak, aslında neye hizmet ettiklerini ezbere söyleyebiliyorlar mıdır?

...

Önce AKP, ardından CHP, Türkiye'nin geleceğine ilişkin vizyon (gelecek tasarımı) açıkladı. İktidar partisi, 20 yılda, içinde bulunduğumuz yönetilemez bir ekonomi, sorunlu bir adalet ve hukuk sistemi, bencil, aşırı taraflı, muhalefeti dışlayan bir siyaset etme biçimiyle "Yeni bir Türkiye" meydana getirdi. Türkiye'yi az çok çalışan bir demokrasiden aldı, işlemez, hasarlı bir yönetim düzeni haline soktu.

Ekonomide, Venezuela seviyesine indirdi.

Mavi Vatan'ında artık dolaşamayan bir ülkeyiz. Burnumuzun dibinde silahsız yapılması gereken tatbikatları, ABD'nin verdiği silahlar ve tanklarla yapan ve "kazandık, Türkiye'yi yendik" edalarıyla Ege'de Akdeniz'de gezip dolaşan bir Yunanistan'la karşı karşıyayız.

Türkiye, AKP iktidarlarıyla ilerlemedi, geriledi. Kayıplarımız ile kazançlarımızı karşılaştırın, göreceksiniz ki kayıplar, onarılması güç, büyük veballeri içeriyor.

İşte bu sebeple AKP'nin vizyon belgesi, daha doğmadan kendi kendini çürütüp, ters yüz ediyor.

Yaptıklarına bak, yapacağını gör misali, durum kendini gösteriyor.

…

Önceki gün CHP'nin ortaya koyduğu vizyon açıklamasında en çok ilgilendiğim kısım, kelimenin anlamına en uygun bölüm olan "4-0 sanayi ve teknolojinin dönüşümü" konusu oldu.

Niye?

Çünkü dünya, yavaş yavaş oraya doğru gidiyor ve aslında etrafımızda pek çok şey bize hissettirmeden değişiyor.

Sibernetik toplumuna doğru yol almaktayız.

Ne demek bu?

Makinelerin insanlaşması, insansı, akıllı özellikler göstermesi demek.

Örneğin insansız hava araçları.

Dronlar, bunun ilk örnekleri.

Geçen yıl Çin'de yapılan ve insan gibi haber okuyan, yeri geldiğinde gülümseyebilen, olumsuz bir cümle okuduğunda yüzünü asan robotlar gibi.

Evi kendi kendine süpüren, yeni nesil süpürgeler sibernetik dünyanın en ilkel örnekleri. Gelecek, bugün tam olarak anlamakta ve anlatmakta zorlanacağımız bir toplumsal yaşayışa, büyük dönüşüme doğru gidiyor. Kanımızı alıp, hastalıklarımız hakkında anında teşhiste bulunacak robotların geleceğini biliyoruz. Daha şimdiden bunun işaretlerini görüyoruz. Mesela Türkiye yeni nesil savaş teknolojileri ile ne yaptı biliyor musunuz?

Birbiri ile koordine olan, ortaklaşa güç birliği içinde savaşan, üstelik birbirini fikir birliği yaparak yine kendileri yöneten kara ve hava araçları üretti. İşte bu teknolojinin bir de ev içine yansıyan, sokak hayatına, fabrikalara, üretime yansıyan yüzü olacak. Gelecekte bunlarla yaşayacağız. Kim bilir, sokakta gördüğü katili, yüz tanıma sistemiyle, polise anında bildiren kamera sistemleri olacak belki.

Bu sebeple, CHP'nin vizyon belgesinde 4-0 sanayi ve bu sanayinin bilgisayar yazılımlarını içinde barındıran, onları çalıştıran, onları yönetecek olan "çip" üretimine vurgu yapması oldukça önemli.

Eksik olan tarafıysa, bu sanayinin eğitim kısmını boş bırakmaları. 4-0 sanayiye yönelecekseniz, eğitim sisteminiz de bu sanayinin iş gücünü yetiştirecek nitelikte olmalıdır.

CHP'nin vizyon açıklamasında ekonomi ile ilgili söylediklerinin çoğu tanıdık cümlelerden oluşuyor ve elbette vaat niteliğinde. Ancak burada dikkati çeken hususlardan biri şu: Ekonominin ve kalkınmanın belirli merkezler yerine yaygınlaştırılacağı vurgusu, farklı bir görüş. Bunun için 50 il ve 8 bölge düşünülmüş. Geri kalan açıklamalar önemli, ama sıkça duyduğumuz konuşma içerikleri olarak değerlendirilebilir.