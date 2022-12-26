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VJ Bülent'ten korkutan haber. Annesinin ölümüyle sarsılmıştı

90’lı yıllara dama vuran ve 'VJ Bülent' olarak tanınan Bülent Çarıkçı, hastaneye kaldırıldı. Kalp spazmı geçiren VJ Bülent'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. 

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 11:57
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VJ Bülent'ten kötü haber!

VJ Bülent'ten korkutan haber. Annesinin ölümüyle sarsılmıştı
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90'lara damga vuran ve şu an Edirne'de yaşayan ünlü VJ Bülent Çarıkçı’dan kötü haber geldi. Geçtiğimiz yıllarda annesinin vefatıyla sarsılan ünlü VJ, geçirdiği kalp spazmı sonucu acil olarak hastaneye kaldırıldı.

ANJİYO OLDU

Magazinsortie'nin haberine göre; annesinin vefatının ardından psikolojik tedaviyi reddettiğini belirten VJ Bülent, bu durumun kalp spazmını tetiklediğini söyledi. İlk olarak Edirne Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Bülent Çarıkçı, sonrasında özel bir hastanede anjiyo oldu.

KALP SPAZMI GEÇİRDİ

VJ Bülent, "2 yıl 1 ay önce annemi kaybettim. Çok üzüldüm, gözyaşım hiç dinmedi... Sonunda kalp spazmı geçirmişim. Her şeyin başı üzüntü. Beni bu duruma getiren üzüntü oldu. Gece 04.00 civarı rahatsızlandım... Ağrıdan uykudan uyandım. Ateş bastığı için ayakta serin bir yer bakıyordum, sonrasında bir anda bayılmışım, hatırlamıyorum... Kafamı cama ve yere vurabilirdim, Allah'tan yumuşak bir yere gelmiş başım.. Uyandığımda su gibiydim. Vücudum çok su atmış... Tektim evde, kendime gelir gelmez ambulansı aradım sonrasında hastaneye yetiştirdiler" dedi.

"ARTIK ÜZÜLMEK YOK"

VJ Bülent "Sanal anjiyo yaptılar bana. MR çekildi ve damardan sıvı bir ilaç ilaç verdiler. Bu yeni bir teknikmiş... Sonrasında çok yorgun hissettim kendimi. Bugün daha iyiyim. Doktor 'kalbine dışarıdan bir etken olmuş' dedi. Bir ara aşıdan da şüphelendim... Bana doktor, 'Annene 2 yıl ağlamak ne demek? Sen kalbini krize sokmuşsun!..." dedi. Artık üzülmek yok. Bundan böyle elimden geldiğince stresten uzak durmaya çaba sarf edeceğim" dedi.


 

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