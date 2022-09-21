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Putin seferberlik ilan etti bakın ne oldu. Herkes oraya koştu kuyruklar uzadı

Seferberlik sonrası uçaklarda yer kalmadı. Rusya'da kısmi seferberlik çağrısından sonra tek yönlü uçuşlarda biletler hızla tükenmeye başladı

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 13:47
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Vladimir Putin seferberlik ilan eder etmez Rusya'da tek yönlü uçak biletleri bir anda tükendi

Putin seferberlik ilan etti bakın ne oldu. Herkes oraya koştu kuyruklar uzadı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 300 bin yedek askeri gücü harekete geçirecek kısmi seferberlik çağrısından sonra Rusya çıkışlı tek yönlü uçuşlarda biletler hızla tükenmeye başladı.

Putin'in sabahın erken saatlerinde televizyonda gerçekleştirdiği açıklamadan sonra askere gidebilecek yaştaki erkeklerin ülkeyi terketmesine izin verilmeyeceği endişeleri ortaya çıktı.

Savunma Bakanı Sergei Shoigu yalnızca profesyonel askeri tecrübeye sahip kişilerin göreve çağırılacağını, öğrencilerin ve yalnızca zorunlu askerliğini tamamlayan gençlerin muaf olduğunu belirtse de Google Trends verileri, Rusya'nın en popüler uçak bileti sitesi Aviasales için aramaların keskin arttığını gösterdi.

Aviasales verilerine göre Moskova'dan İstanbul'a ve Erivan'a aktarmasız uçuşlarda biletler tükendi. Türkiye ve Ermenistan, Rus vatandaşlarının vizesiz ülkeye girmesine izin veriyor.

Moskova-Tiflis gibi aktarmalı rotalarda da yer kalmadığını gösteren Aviasales verilerine göre başkentten Dubai'ye en ucuz biletin fiyatı da 5 bin dolara tırmandı.

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