Rusya ve İran arasında önemli temas

Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik telefon görüşmesi yaptı.

"MUTABIK KALINDI"

Liderlerin görüşmesine dair yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve lojistik sektörü de dahil olmak üzere siyasi, ticari ve ekonomik alanlarda işbirliğinin daha da geliştirilmesi vurgulanarak, ikili gündemdeki bir dizi güncel konu tartışıldı. İlgili Rus ve İran departmanları arasındaki temasların yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı." denildi.

PUTIN'DEN TAZİYE MESAJI

Öte yandan Kremlin Basın Servisi'nin açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İran'ın Şiraz kentinde gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye taziyelerini ilettiği aktarıldı. (İHA)