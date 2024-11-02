Vodafone Park'ta ilk gol sesi geldi

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Vodafone Park'ta ilk gol sesi geldi

Beşiktaş, ilk yarının uzatma dakikalarında Ernest Muci'nin attığı golle Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçti.

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