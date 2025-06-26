Vodafone Türkiye’den çok konuşulacak hamle!

Türkiye Varlık Fonu'na ait şirketler arasında yer alan Türksat'ın faaliyetlerini bölmek için hazırlanan yasa teklifinde son aşamaya gelindi.

Yapılacak kapsamlı değişikliklik Türksat, uzun süredir üzerinde çalışılan kablo ve yayın faaliyetlerini ayırmasını sağlayacak. Şirketin yayın alanındaki yatırımlarını büyütmesi ve Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un ardından Türkiye'nin dördüncü operatörü olması öngörülürken kablo operasyonlarının ise özelleştirileceği öne sürüldü.

İLK TALİBİ VODAFONE TÜRKİYE OLDU.

Halihazırda 5 milyon kablo abonesi bulunan Türksat'ın kablo operasyonlarının olası bir ihale sürecinde milyarlarca dolar karşılığında el değiştirmesi beklenirken, şirketin satış sürecine ilk talip Vodafone Türkiye oldu.

Bloomberg HT'de yayınlanan Gündem Teknoloji programına konuk olan Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Türksat'ın olası satış sürecinde şartların şeffaf bir şekilde ortaya konması, rekabetin adil bir şekilde sağlanması halinde, Vodafone Türkiye olarak sürece dahil olmayı değerlendireceklerini belirtti.