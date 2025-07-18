Voleybol 1. Lig'in ismi değişti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Arabica Coffee House arasında Erkekler ve Kadınlar Voleybol 1’inci Ligleri için isim sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Arabica Coffee House’un Bebek Maestro şubesinde düzenlenen imza törenine Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Arabica Coffee House CEO’su Sertaç Yalçın ve Arabica Coffee House Kurucu Ortağı Elif Ülger Yalçın katıldı.

Yeni sezon itibarıyla Erkekler ve Kadınlar Voleybol 1’inci Ligleri, “Arabica Coffee House Voleybol 1’inci Ligi” adıyla oynanacak.

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: BAŞARI İÇİN DESTEK ALMAMIZ GEREK

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Üstündağ yaptığı açıklamada, “Türk voleybolunun her geçen gün yaz kış demeden güzellikler içinde yaşadığı ve yaşattığı bu güzel günlerden birinin tekrar sizler huzurunda yaşıyoruz. Türk Voleybolu Avrupa’da ve dünyada neler yaptığına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Tabi bu başarının güzelliklerinden bahsederken bu başarıyı elde etmek, zirvede yer almak, sürdürülebilir olmak için ne yapmamız gerek? Destek almamız gerek. Onun için sponsorların desteği bizim için çok önem arz ediyor. Şöyle ki bu güzel başarılı süreçte bu güzel birlikteliğin sponsorlar tarafından desteklenmesini ne kadar önemli olduğunu her defasında altını çizerek belirtmek istiyorum. Türk voleybolun yalnızca Efeler ve Sultanlar değil, 1’inci Lig’de de ne kadar kaliteli üst düzey müsabaka yaşadığını görüyoruz. 1’inci Lig takımlarımızın bugün itibari ile Arabica Coffee olarak sponsor olduğunun imza törenindeyiz. Bu vesile ile süreçte emeği geçen herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.

SERTAÇ YALÇIN: 1’İNCİ LİGİ DE TANINIR HALE GETİRECEĞİZ

Arabica Coffee House CEO’su Yalçın, “Bugün yine çok gurur duyduğumuz bir güne şahitlik ediyoruz. TVF Erkekler ve Kadınlar Ligi’nin isim sponsorluğunu imzalayacağız. Çok büyük bir sorumluluğu alıyoruz ve bunun bilincindeyiz. TVF yetkilileri ile birlikte voleybol camiasıyla elimizden geleni yaparak 1’inci Ligi de Efeler ve Sultanlar ligi gibi tanınır hale getireceğiz. Sadece sponsor olduklarımızı değil bütün voleybolun her üyesini desteklemeye devam edeceğiz. “Fark Yarat Öncü Ol” sloganıyla başlayan markamız 10 sene önce kuruldu. Atatürk ve devlet düşüncesi ile 7 bölgede faaliyet gösterirken kahve ile kalmayıp 4 fabrika ve sosyal sorumluluk projeleri ile aynı zamanda AR-GE ve girişim markasıyız. Voleybolun sporun ve sporcunun yanında olduğumuz gösterdiğimiz bu günde elimizden geleni yapacağız. Sporun ve sporcunun daima yanındayız. Spor benim hayatımda dönüm noktasıdır” diye konuştu.

ELİF ÜLGER YALÇIN: SPOR VE KAHVE PAYLAŞTIKÇA ANLAM KAZANIR

Arabica Coffee House Kurucu Ortağı Elif Ülger Yalçın ise “Bugün burada gururlu bir an yaşıyoruz. Atatürk’ün kadına verdiği değeri taşıyan sorumluluk adına da benim için kıymetli bir gün. Erkekler ve Kadınlar 1’inci Lig isim sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Bir takım olarak topu kalpten kalbe geçirirken umut oluyoruz. Hayatta başarı birlikte hareket etmeyi bilenlerin olur. Türkiye Voleybol Federasyonu 1’inci Lig isim sponsoru olmak sadece bir iş birliği değil milli değerlerle, gençlerimizin gücüne, takım ruhuna duyduğumuz saygının bir ifadesi. Sporun birleştirici gününü yürekten hissediyorum. Spor ve kahve paylaştıkça anlam kazanmak demektir. Sizlerle aynı duyguyu paylaşmaktan gurur duyuyorum. Sporculara umut olmayı hedefliyoruz” dedi.