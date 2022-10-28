28 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Derbide kazanan Galatasaray

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 6. haftanın açılışındaki derbide Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 17:31
Takip Et

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Galatasaray Fenerbahçe'yi mağlup etti

Derbide kazanan Galatasaray
+
Aa
-

Karşılıklı alınan sayılarla başlayan müsabakada Galatasaray, iki numaradan Edgar, dört numaradan ise Burak ve Sharifi ile etkili ataklar yaparak skor üretti. 14-14 eşitlikten sonra sarı-kırmızılılar, etkili servisler atarak skoru 24-21 lehine çevirdi. Ev sahibi takım, Burak'ın ikiden smacı ile 25. sayıyı buldu ve seti 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete Galatasaray iyi başlasa da sarı-lacivertliler 7-7'de skoru eşitledi. Ancak sarı-kırmızılı ekip, Edgar'ın skorer oyunuyla 17-14 üstünlük kurdu. Oyundan kopmayan Fenerbahçe, önce skoru 18-18'de eşitledi, ardından 21-19 öne geçti. Peric, kazandırdığı son sayı ile skoru 25-22 yaptı ve sarı-lacivertli ekip, setlerde skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin üçüncü seti de sarı-kırmızılıların iyi oyunuyla başladı. Galatasaray, sette 10-5 öne geçmesine rağmen Fenerbahçe, 11-11'de eşitliği sağladı. İyi savunma yapan, Edgar ve Sharifi'nin sayılarıyla üstünlüğü yeniden ele geçiren sarı-kırmızılı ekip, seti 25-20 alarak tekrar öne geçti: 2-1.

Dördüncü setin başında Galatasaray, Sharifi ile etkili ataklar yaptı. Smaç ve taktik servisler sonrası sayı üretmeye devam eden sarı-kırmızılılar, Edgar, Burak ve Selçuk'la sayı kazandı. Sette 20-15 öne geçen Galatasaray, basit hatalarına rağmen üstünlüğü kaptırmadı ve seti 25-22, maçı da 3-1 kazandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
1
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
2
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
3
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
4
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
5
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
6
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
7
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿Zonguldak konseri iptal edilen Edip Akbayram, Edirne'de sahneye çıkacak
﻿Zonguldak konseri iptal edilen Edip Akbayram, Edirne'de sahneye çıkacak
﻿Zonguldak konseri iptal edilen Edip Akbayram, Edirne'de sahneye çıkacak
﻿Almanya'da Manuel Neuer belirsizliği
﻿Almanya'da Manuel Neuer belirsizliği
﻿Almanya'da Manuel Neuer belirsizliği
﻿Avrupa Birliği'nden Twitter'a uyarı: Kuş kurallarımıza göre uçacak
﻿Avrupa Birliği'nden Twitter'a uyarı: Kuş kurallarımıza göre uçacak
﻿Avrupa Birliği'nden Twitter'a uyarı: Kuş kurallarımıza göre uçacak
﻿Polonya'ya Bayraktar TB2 SİHA'ların ilk teslimatı yapıldı
﻿Polonya'ya Bayraktar TB2 SİHA'ların ilk teslimatı yapıldı
﻿Polonya'ya Bayraktar TB2 SİHA'ların ilk teslimatı yapıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.