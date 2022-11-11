Filede büyük derbi. VakıfBank-Fenerbahçe Opet pazar günü

Voleybol Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda 8'inci, Misli.com Sultanlar Ligi’nde ise 4'üncü hafta yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Efeler Ligi'nde yarın 6 maç oynanacak ve hafta pazar günü yapılacak Hatay Büyükşehir Belediyespor-Halkbank maçıyla tamamlanacak.
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4'üncü hafta açılış maçında Kuzeyboru, Çukurova Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.
Ligde 4. hafta mücadelesi pazar günü oynanacak VakıfBank-Fenerbahçe Opet karşılaşmasıyla sona erecek.
Liglerde haftanın programı şöyle:
Efeler Ligi
Yarın:
13.00 TÜRŞAD-Altekma (Adilcevaz)
15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Ziraat Bankkart (TVF Cengiz Göllü)
15.30 Tokat Belediye Plevne-Fenerbahçe HDI Sigorta (Ali Yücel)
16.00 Spor Toto-Develi Belediyespor (TVF Başkent)
16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)
16.00 Arkas Spor-Cizre Belediyespor (TVF Atatürk)
13 Kasım Pazar:
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Hatay)
Misli.com Sultanlar Ligi
Yarın:
17.00 Kuzeyboru-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor (Aksaray)
13 Kasım Pazar:
15.00 PTT-İlbank (TVF Başkent)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bolu Belediyesi (Mimar Sinan)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları (TVF Cengiz Göllü)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Sigorta Shop (TVF Burhan Felek Vestel)
17.00 Sarıyer Belediyesi-Eczacıbaşı Dynavit (Bahçeköy Orman Fakültesi)
18.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (Vakıfbank)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.