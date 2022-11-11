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Filede büyük derbi. VakıfBank-Fenerbahçe Opet pazar günü

Sultanlar Ligi'nde heyecan sürüyor.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 11:28
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Voleybol Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda 8'inci, Misli.com Sultanlar Ligi’nde ise 4'üncü haftasında önemli maçlar var

Filede büyük derbi. VakıfBank-Fenerbahçe Opet pazar günü
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Voleybol Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda 8'inci, Misli.com Sultanlar Ligi’nde ise 4'üncü hafta yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Efeler Ligi'nde yarın 6 maç oynanacak ve hafta pazar günü yapılacak Hatay Büyükşehir Belediyespor-Halkbank maçıyla tamamlanacak.

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4'üncü hafta açılış maçında Kuzeyboru, Çukurova Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Ligde 4. hafta mücadelesi pazar günü oynanacak VakıfBank-Fenerbahçe Opet karşılaşmasıyla sona erecek.

Liglerde haftanın programı şöyle:

Efeler Ligi

Yarın:

13.00 TÜRŞAD-Altekma (Adilcevaz)

15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Ziraat Bankkart (TVF Cengiz Göllü)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Fenerbahçe HDI Sigorta (Ali Yücel)

16.00 Spor Toto-Develi Belediyespor (TVF Başkent)

16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)

16.00 Arkas Spor-Cizre Belediyespor (TVF Atatürk)

13 Kasım Pazar:

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Hatay)

Misli.com Sultanlar Ligi

Yarın:

17.00 Kuzeyboru-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor (Aksaray)

13 Kasım Pazar:

15.00 PTT-İlbank (TVF Başkent)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bolu Belediyesi (Mimar Sinan)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları (TVF Cengiz Göllü)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Sigorta Shop (TVF Burhan Felek Vestel)

17.00 Sarıyer Belediyesi-Eczacıbaşı Dynavit (Bahçeköy Orman Fakültesi)

18.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (Vakıfbank)

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