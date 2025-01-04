Voleybol Kadınlar 1’inci Ligi'nde 14’üncü hafta başladı

Kaynak: DHA
Voleybol Kadınlar 1’inci Ligi'nde 14’üncü hafta başladı

Voleybol Kadınlar 1’inci Ligi'nde 14'üncü haftanın açılış gününde alınan sonuçlar açıklandı.

Voleybol Kadınlar 1’inci Ligi'nde 14'üncü haftanın açılış gününde alınan sonuçlar şöyle:

A GRUBU

Vakıfbank-Info Yatırım Karşıyaka: 1-3

Bodrum Bld. Bodrum Spor-Sakarya Voleybol: 2-3

Yeşilyurt-İBB Spor: 0-3

B GRUBU

MKE Ankaragücü Onyx-İlbank: 0-3

Elazığ Bordo Spor-İBA Kimya TED Ankara Kolejliler: 0-3

Karayolları-Alpet Zeren Spor: 0-3

Bolu Bld.-Merinos: 3-1

PTT-ALS Voleybol: 3-1

14’üncü hafta yarın oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

Program şöyle:

14.00 Edremit Bld. Altınoluk-Beykoz Bld.

14.00 Havran Bld.-Çanakkale Bld.

14.00 Bozüyük Bld. Eğitim Spor-Papara Göztepe

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