Voleybol kutlaması kâbusa döndü: Öğrenciye ‘su sıçrattın’ dayağı! Tek darbesiyle yere serdi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa’da bir ortaokulda yaşanan olaylar şok etkisi yarattı. Beden eğitimi öğretmeni E.B. (45), üzerine istemeden su sıçratan 6. sınıf öğrencisi E.E.Ö.’yü (13), okul bahçesinde arkadaşlarının önünde tekmeleyip tokatladı. Öğrencinin ailesinin şikâyeti üzerine öğretmene “Basit yaralama” suçlamasıyla dava açıldı.

Olay, 30 Nisan 2024 tarihinde Süleyman Şah İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen voleybol turnuvası sonrası meydana geldi.

voleybol-kutlamasi-kabusa-dondu-ogrenciye-su-sicrattin-dayagi-tek-darbesiyle-yere-savurdu-yenicag-1.jpg

Turnuvada kuzenleri şampiyon olan E.E.Ö., kutlama amacıyla elindeki pet şişedeki suyu havaya savurdu.

Anaokulunda nöbetçi öğretmene dayak! Biri boksör iki kardeş kemer ve yumrukla dövdüAnaokulunda nöbetçi öğretmene dayak! Biri boksör iki kardeş kemer ve yumrukla dövdü

voleybol-kutlamasi-kabusa-dondu-ogrenciye-su-sicrattin-dayagi-tek-darbesiyle-yere-savurdu-yenicag-2.jpg

Bu sırada suyun üzerine geldiğini öne süren beden eğitimi öğretmeni E.B., sinirlenerek öğrencisine tekme ve tokatla saldırdı.

voleybol-kutlamasi-kabusa-dondu-ogrenciye-su-sicrattin-dayagi-tek-darbesiyle-yere-savurdu-yenicag-3.jpg

Güvenlik kamerası kayıtlarında, öğretmenin koşarak öğrencisine tekme attığı, ardından tokatladığı görüldü. Aldığı darbelerle yere düşen öğrenci, daha sonra aksayarak arkadaşlarının yanına gitti.

Otizmli gence öğretmenden sopalı dayak! Eğitim merkezinde skandal iddiaOtizmli gence öğretmenden sopalı dayak! Eğitim merkezinde skandal iddia

voleybol-kutlamasi-kabusa-dondu-ogrenciye-su-sicrattin-dayagi-tek-darbesiyle-yere-savurdu-yenicag-3.jpg

Öğrenci ailesinin şikâyeti üzerine öğretmen hakkında "Basit yaralama" suçlamasıyla dava açıldı. Soruşturma dosyasına güvenlik kamerası görüntülerinin yanı sıra, öğrencinin olay sırasında giydiği ve tekme izleri bulunan okul tişörtünün fotoğrafı ve darp raporu da eklendi.

voleybol-kutlamasi-kabusa-dondu-ogrenciye-su-sicrattin-dayagi-tek-darbesiyle-yere-savurdu-yenicag-5.jpg

Bursa 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 31 Aralık 2024'te görülen duruşmada savunma yapan E.B., "Üzerime su gelince bir anlık tepkiyle bacağına tekme atmış olabilirim. Üzgünüm" dedi.

Mahkeme, öğretmeni 1 yıla kadar hapis istemiyle yargıladığı dosyada, 5 bin 40 lira adli para cezasıyla cezalandırdı.

Okulda öğretmene dayak olayında yeni gelişme!Okulda öğretmene dayak olayında yeni gelişme!

Voleybol kutlaması kâbusa döndü: Öğrenciye ‘su sıçrattın’ dayağı! Tek darbesiyle yere savurdu

Son Haberler
Fatih Terim'den flaş Suudi Arabistan kararı!
Fatih Terim'den flaş Suudi Arabistan kararı!
Cüneyt Özdemir açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ceketi işten kovulma sebebi
Cüneyt Özdemir açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ceketi işten kovulma sebebi
Sismik araştırma gemisi Trabzon Limanı'nda
Sismik araştırma gemisi Trabzon Limanı'nda
Apartman girişindeki motosiklet yangını panik yarattı!
Apartman girişindeki motosiklet yangını panik yarattı!
Türkiye’nin ünlü kanalında işçi kıyımı! Geçen ay 21 kişiyi atmıştı… Bu ayda 50 kişi işsiz kaldı…
Türkiye’nin ünlü kanalında işçi kıyımı! Geçen ay 21 kişiyi atmıştı… Bu ayda 50 kişi işsiz kaldı…