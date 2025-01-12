Voleybol maçında sürpriz evlenme teklifi

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 9. Grup'ta oynanan Mehmet Ege İnşaat Orhaniye Voleybol Takımı ile Gemlik İstiklal müsabakası öncesinde, izleyenleri şaşırtan bir evlenme teklifi gerçekleşti. Maç başlamadan önce Orhaniye Voleybol sporcuları, ellerindeki “Benimle evlenir misin?” pankartlarıyla parkeye çıktı.

TEKLİFE "EVET" DEDİ

Bu sırada tribünde bulunan Burkay Gölen, 4 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Çise Yenice'nin önünde diz çökerek ona evlenme teklif etti. Tribünlerden ve sporculardan büyük bir destek alan Burkay Gölen'in teklifi karşısında, Çise Yenice “Evet” diyerek mutluluğunu paylaştı. Sürpriz teklif, tribünlerde alkışlar ve coşkuyla karşılandı.