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Eczacıbaşı depremzedeler için sahaya çıkıyor

Depremzedelerin yaralarını sarmak için voleybol camiası da birlik oldu.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 18:08
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Voleybol maçıyla depremzedelere destek olacaklar

Eczacıbaşı depremzedeler için sahaya çıkıyor
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Deprem nedeniyle ara verilen Sultanlar Ligi'nde maçlar başlamadan önce Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru ve Galatasaray HDI Sigorta, hazırlık maçları için sahaya çıkıyor.
27-28 Şubat tarihlerindeki maçlar, Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanacak.

27 Şubat Pazartesi günü saat 18.00’deki Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru ve 28 Şubat Salı günü 17.30’daki Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray HDI Sigorta maçlarında takımlar sahaya “Yaralarımızı hep birlikte saracağız” mesajı ile çıkacak.

Maçlarda elde edilecek bilet ve ESK Store satış gelirleri, depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.

Maçlara gelemeyecek olan seyirciler hatıra bileti alarak depremzede vatandaşlarımıza bağışta bulunabilecek.

Maç biletleri saat 15.00’te biletinial.com’dan satışa sunulacaktır.

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