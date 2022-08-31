31 Ağustos 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Voleybolda olmadı. Boccede çifte şampiyonluk yaşadı

Voleybolda olmadı. Boccede çifte şampiyonluk yaşadı

Mersin'de, 6 yıl süren voleybol kariyerinin ardından bocce branşında ter dökmeye başlayan 15 yaşındaki Bilge Doğmacı, Ankara'daki Türkiye Volo Şampiyonası'nda iki kategoride de altın madalya kazanarak "çifte şampiyonluk" sevinci yaşadı.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 15:30
Takip Et

Voleybol olmadı. Bocce verelim. 15 yaşındaki Bilge Doğmacı'nın film gibi öyküsü

Voleybolda olmadı. Boccede çifte şampiyonluk yaşadı
+
Aa
-

Genç sporcu, 2015'te voleybolla başladığı spor kariyerini, 6 yıl sonra farklı bir branşta sürdürme kararı aldı. Beden eğitimi öğretmeni anne ve babasının arkadaşı olan Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) İl Temsilcisi Niyazi Kutlay ile görüşen Bilge, bocce branşına geçti.
Kol ve bacaklarının uzun olması sebebiyle dikkati çeken genç bocceci, kısa süre sonra Toroslar Belediyesi Bocce Takımı'na dahil edildi.


Aynı zamanda antrenörü olan Kutlay yönetiminde antrenmanlara çıkan Bilge, 9 aylık hazırlık sürecinin ardından TBBDF'nin Ankara Kahramankazan'da 23-29 Mayıs'ta düzenlediği Türkiye Volo Şampiyonası'na katıldı.
Organizasyonda volo disiplininin basamak ve role kategorilerinde yarışan Bilge, iki kategoride de altın madalya kazanarak "çifte şampiyonluk" sevinci yaşadı.
"MİLLİ FORMAYI GİYMEK İSTİYORUM"
Bilge Doğmacı, 6 yıl süren voleybol kariyerinde formasını giydiği takımla Türkiye üçüncülüğü elde ettiğini söyledi.
Hedefleri doğrultusunda voleybolu bırakıp bocce branşına geçtiğini anlatan genç sporcu, "İlk başlarda çok heyecanlandım. Dışarıdan çok zor bir spor gibi görünüyordu. Aslında başladığımda da zor olduğunu anladım. Emek gerektiren bir branş. Sık sık antrenman yaparak antrenörümün desteğiyle beraber başarı elde edeceğime inandım." diye konuştu.
Bilge, Ankara'daki Türkiye Volo Şampiyonası'nda bocce kariyerinin ilk müsabakasına çıktığını belirtti.
Organizasyonda pes etmeden mücadele verdiğini anımsatan Bilge "Maça çıkacağım zaman 'Bunu başaracağım, birinci olacağım, altın madalyayı alarak eve döneceğim' diye düşündüm. Altın madalyalarımı da alıp evime döndüm. Düşündüğüm gibi sonuçlandı." dedi.
Genç bocceci, kariyerinde yeni başarılar elde etmek için çok çalışmaya devam edeceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Kısa sürede elde ettiğim başarı, bana daha çok hırs, azim ve gurur veriyor. İlk hedefim ekim ayındaki milli takım seçmelerine katılmak. Milli formayı giyip ülkemi ve ailemi gururlandırmak istiyorum. Milli takım formasıyla uluslararası maçlarda ülkemi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil etmek istiyorum."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rize'de Laz Ralli'de tahta arabalarla kıyasıya yarıştılar
1
﻿Rize'de Laz Ralli'de tahta arabalarla kıyasıya yarıştılar
﻿YouTube'da en çok izlenen isim açıklandı. Bakın zirvede kim var
2
﻿YouTube'da en çok izlenen isim açıklandı. Bakın zirvede kim var
﻿Edirne'de indirim izdihamı
3
﻿Edirne'de indirim izdihamı
﻿MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisini gizlemekten vazgeçti. Sosyal medyada fotoğraflarını yayınladı
4
﻿MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisini gizlemekten vazgeçti. Sosyal medyada fotoğraflarını yayınladı
﻿Sedat Peker'den Salı günü bombası. 5 tweet attı. 2'si istifa eden iki kişi, 3'ü bir polis muhabirinin haberiyle ilgili
5
﻿Sedat Peker'den Salı günü bombası. 5 tweet attı. 2'si istifa eden iki kişi, 3'ü bir polis muhabirinin haberiyle ilgili
﻿Kılıçdaroğlu öğretmenlere biber gazlı müdahaleye tepki gösterdi: Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz
6
﻿Kılıçdaroğlu öğretmenlere biber gazlı müdahaleye tepki gösterdi: Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz
﻿Nihal Olçok'tan flaş ‘15 Temmuz’ iddiası: O gece keskin nişancıları gören gaziler...
7
﻿Nihal Olçok'tan flaş ‘15 Temmuz’ iddiası: O gece keskin nişancıları gören gaziler...
﻿Fındık çalarken suçüstü yakalandılar
﻿Fındık çalarken suçüstü yakalandılar
﻿Fındık çalarken suçüstü yakalandılar
﻿Tiroid kanserinde kimler tehlike altında? Dört farklı çeşidi var
﻿Tiroid kanserinde kimler tehlike altında? Dört farklı çeşidi var
﻿Tiroid kanserinde kimler tehlike altında? Dört farklı çeşidi var
﻿Collina'nın dünyaca ünlü yıldıza kafa tuttuğu video yeniden gündem oldu
﻿Collina'nın dünyaca ünlü yıldıza kafa tuttuğu video yeniden gündem oldu
﻿Collina'nın dünyaca ünlü yıldıza kafa tuttuğu video yeniden gündem oldu
﻿Kırşehir'de sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
﻿Kırşehir'de sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
﻿Kırşehir'de sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
﻿Süleyman Demirel Üniversitesi personel alacak
﻿Süleyman Demirel Üniversitesi personel alacak
﻿Süleyman Demirel Üniversitesi personel alacak
﻿Balıkesir'e ceviz büyüklüğünde dolu yağdı 
﻿Balıkesir'e ceviz büyüklüğünde dolu yağdı 
﻿Balıkesir'e ceviz büyüklüğünde dolu yağdı 
﻿Suadiyespor'un otobüsünü kim yaktı?
﻿Suadiyespor'un otobüsünü kim yaktı?
﻿Suadiyespor'un otobüsünü kim yaktı?
﻿Voleybolda olmadı. Boccede çifte şampiyonluk yaşadı
﻿Voleybolda olmadı. Boccede çifte şampiyonluk yaşadı
﻿Voleybolda olmadı. Boccede çifte şampiyonluk yaşadı
﻿Bahçeden avokado çalan hırsız suçüstü yakalandı
﻿Bahçeden avokado çalan hırsız suçüstü yakalandı
﻿Bahçeden avokado çalan hırsız suçüstü yakalandı
﻿Reflüyü kökten kurutacak gıdalar
﻿Reflüyü kökten kurutacak gıdalar
﻿Reflüyü kökten kurutacak gıdalar
﻿Karaman Kazancı Belediyesi 19 işçi alacak
﻿Karaman Kazancı Belediyesi 19 işçi alacak
﻿Karaman Kazancı Belediyesi 19 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.