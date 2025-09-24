Voleybol tarihimizin en önemli maçına çıkıyoruz! Filenin Efeleri yarı final için Polonya karşısında

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak. Başkent Manila'daki müsabaka, TSİ 15.00'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak.

A MİLLİ TAKIM İLK KEZ ÇEYREK FİNALE YÜKSELME BAŞARISI GÖSTERDİ



G Grubu'nu Japonya'yı 3-0, Libya'yı 3-1 ve Kanada'yı 3-0 yenerek namağlup lider tamamlayan milliler, son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Polonya ise B Grubu'nda Romanya ve Katar'ı 3-0, Hollanda'yı 3-1'le geçtikten sonra son 16 turunda Kanada'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.



2025 Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı, dünya 1 numarası Polonya karşısında tarihi bir başarı elde etmeye çalışacak.

POLONYA'YA 2 DAHA ÖNCE MAÇTA DA DİŞ GEÇİREMEDİK!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, daha önce 2024 ve 2025 Milletler Ligi'nde Polonya ile karşılaştı.

Bu iki karşılaşmada da Polonya'nın 3-0'lık galibiyetine engel olamayan milliler, bu istatistiği değiştirmeye çalışacak.