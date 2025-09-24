Voleybol tarihimizin en önemli maçına çıkıyoruz! Filenin Efeleri yarı final için Polonya karşısında

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Voleybol tarihimizin en önemli maçına çıkıyoruz! Filenin Efeleri yarı final için Polonya karşısında

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Efeleri, dev mücadeleyi kazanması halinde tarihimizde ilk kez yarı finale çıkmış olacağız. İşte detaylar...

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak. Başkent Manila'daki müsabaka, TSİ 15.00'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak.

A MİLLİ TAKIM İLK KEZ ÇEYREK FİNALE YÜKSELME BAŞARISI GÖSTERDİ

G Grubu'nu Japonya'yı 3-0, Libya'yı 3-1 ve Kanada'yı 3-0 yenerek namağlup lider tamamlayan milliler, son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Polonya ise B Grubu'nda Romanya ve Katar'ı 3-0, Hollanda'yı 3-1'le geçtikten sonra son 16 turunda Kanada'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.

2025 Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı, dünya 1 numarası Polonya karşısında tarihi bir başarı elde etmeye çalışacak.

5rzwysx0.jpeg

POLONYA'YA 2 DAHA ÖNCE MAÇTA DA DİŞ GEÇİREMEDİK!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, daha önce 2024 ve 2025 Milletler Ligi'nde Polonya ile karşılaştı.

Bu iki karşılaşmada da Polonya'nın 3-0'lık galibiyetine engel olamayan milliler, bu istatistiği değiştirmeye çalışacak.

Son Haberler
Amazon ‘Yeni bir çağ açacağını’ düşünüyordu… Hepsini kapatacak
Amazon ‘Yeni bir çağ açacağını’ düşünüyordu… Hepsini kapatacak
ASÜ’de bağımlılıkla mücadelede yeni dönem başlıyor
ASÜ’de bağımlılıkla mücadelede yeni dönem başlıyor
Güven endeksi, perakende ve inşaat sektörlerinde artış yaşandı!
Güven endeksi, perakende ve inşaat sektörlerinde artış yaşandı!
Uzmanlar uyarıyor! Gizemli virüs mideyi vuruyor
Uzmanlar uyarıyor! Gizemli virüs mideyi vuruyor
Türkiye’nin dördüncü büyük gölü Eğirdir ikiye bölündü
Türkiye’nin dördüncü büyük gölü Eğirdir ikiye bölündü