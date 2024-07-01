Voleybolcu kızlar tatilden fotoğraf paylaştı. Arina Fedorovtseva nefes kesti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Voleybolcu kızlar tatilden fotoğraf paylaştı. Arina Fedorovtseva nefes kesti

Filenin Sultanları'nın yıldız voleybolcuları, sezonun yorgunluğunu tatil yaparak atıyor. Voleybolcu kızlar, tatilden fotoğraflar paylaştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek final maçında Polonya’ya 3-2 mağlup olmuş ve turnuvaya veda etmişti.

Yorucu geçen program sonrası Altın Kızlar, yorgunluklarını tatile çıkarak attı.

Tatilden fotoğraf paylaşan Ay Yıldızlılar, görenleri büyüledi.

Ayrıca Fenerbahçe'nin voleybolcusu Arina Fedorovtseva, paylaştığı fotoğrafla nefes kesti.

MİLLİ TAKIM PARİS'E HAZIRLANIYOR
Paris Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları’nın maç programı şu şekilde:

29 Temmuz
10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-İtalya

İşte tatilden o fotoğraflar:

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Saliha Şahin

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Derya Cebecioğlu

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Hande Baladın

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Elif Şahin

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Ebrar Karakurt

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Arina Fedorovtseva

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