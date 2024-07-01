Voleybolcu kızlar tatilden fotoğraf paylaştı. Arina Fedorovtseva nefes kesti

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek final maçında Polonya’ya 3-2 mağlup olmuş ve turnuvaya veda etmişti.

Yorucu geçen program sonrası Altın Kızlar, yorgunluklarını tatile çıkarak attı.

Tatilden fotoğraf paylaşan Ay Yıldızlılar, görenleri büyüledi.

Ayrıca Fenerbahçe'nin voleybolcusu Arina Fedorovtseva, paylaştığı fotoğrafla nefes kesti.

MİLLİ TAKIM PARİS'E HAZIRLANIYOR

Paris Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları’nın maç programı şu şekilde:

29 Temmuz

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024

10.00 Türkiye-İtalya

İşte tatilden o fotoğraflar:

Saliha Şahin

Derya Cebecioğlu

Hande Baladın

Elif Şahin

Ebrar Karakurt

Arina Fedorovtseva