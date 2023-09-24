Voleybolcu kızların keyifli anları yeniden gündem oldu. Elif Şahin Vargas'ı sürükledi

Editör: Barış Atakan

Filenin Sultanları Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından Olimpiyat Elemeleri'ni de geçerek Paris bileti almayı başardı.

21 maçtır yenilmeyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yoluna doludizgin devam ediyor.

Porto Riko'yu 3-0, Bulgaristan'ı 3-0, Peru'yu 3-1, Arjantin'i 3-1, Brezilya'yı 3-0 ve son olarak Japonya'yı 3-1 mağlup eden Sultanlar, elemelerin son maçında bugün Belçika ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları'nın Bulgaristan'ı 3-0 yendiği maç öncesi antrenmanda yaşanan komik hareketler yeniden gündeme geldi.

ELİF ŞAHİN VARGAS'I SÜRÜKLEDİ

Birbirini yere atan Elif Şahin ve Melissa Vargas, keyifli anlar yaşadı.

Elif Şahin Melissa Vargas'ın ayaklarından tutup sürükledi.

O anlar sosyal medyada çok konuşulurken, video binlerce görüntülenme ve beğeni aldı.