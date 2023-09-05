Voleybolcu kızların şampiyonluğunu Sapla TV spikeri anlattı. Dinleyenler gülmekten yıkıldı

Sapla TV spikeri, Filenin Sultanlarının şampiyonluk maçını öyle bir anlattı ki dinleyenler tekrar tekrar başa sarıp o anları izledi.

Voleybolcu kızların şampiyonluğunu Sapla TV spikeri anlattı. Dinleyenler gülmekten yıkıldı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2'lik setlerle yenerek Brüksel'de tarih yazdı ve ülkemize ilk Avrupa Şampiyonluğunu getirdi.

Karşılaşmada Melissa Vargas, 41 sayı ile rekor kırdı. MVP ödülünün de sahibi oldu.

Sosyal medyada yayın yapan Sapla TV, Filenin Sultanlarının maçını öyle bir anlattı ki dinleyenler gülmekten kırıldı.

Vargas'ın maçtaki 5. setinde Milli takımın aldığı 5. sayısında ünlü spiker, "Haydi kızlar dedikodu yapar gibi oynayın. Gizem kaldırdı, Elif çevirdi, Vargas attı. Metin bey, bu Vargas kadınsa ben adam değilim" dedi.

Sapla TV spikeri Milli takımın 9. sayısında ise Vargas için "Vargas mermi sıktı yine. Karşıda kaynanasını gördü sanki Vargas" ifadelerini kullandı.

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