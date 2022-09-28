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Voleybolda Şampiyonlar Kupası'nda kazanan belli oldu

Ankara'daki Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı Arkas Spor'u 3-0 yenen Ziraat Bankkart kazandı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 19:24
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Voleybolda 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı, Arkas Spor'u 3-0 yenen Ziraat Bankkart kazandı

Voleybolda Şampiyonlar Kupası'nda kazanan belli oldu
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Karşılaşmaya iyi başlayan Ziraat Bankkart, ilk sette farkı 7 sayıya (17-10) çıkararak, Arkas Spor Başantrenörü Glenn Hoag'a mola aldırdı. Etkili oyununu sürdüren Ziraat Bankkart, ilk seti 25-19 aldı.

Karşılıklı sayılarla çekişmeli geçen ikinci seti 26-24'lük skorla hanesine yazdıran Ziraat Bankkart, üçüncü sette etkili oyunu sürdürerek seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı ve 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu.

Maçın ardından düzenlenen ödül töreninde kaptan Arslan Ekşi'ye kupayı Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik verdi.

Büyük sevinç yaşayan Ziraat Bankkart'lı voleybolcular, törenin ardından seyircilerle fotoğraf çektirdi. Organizasyonda ikinci olan Arkas Spor'a şiltini TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu verdi.

Ayrıca karşılaşmanın en değerli oyuncusu Ziraat Bankkart'lı Arslan Ekşi seçildi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erhan Alparslan

Ziraat Bankkart: Tuinstra, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, McDonnell (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Bertuğ Öndeş, Enes Atlı)

Setler: 25-19, 26-24, 25-20

Süre: 86 dakika (25, 30, 31)

 

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