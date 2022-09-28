Voleybolda Şampiyonlar Kupası'nda kazanan belli oldu

Karşılaşmaya iyi başlayan Ziraat Bankkart, ilk sette farkı 7 sayıya (17-10) çıkararak, Arkas Spor Başantrenörü Glenn Hoag'a mola aldırdı. Etkili oyununu sürdüren Ziraat Bankkart, ilk seti 25-19 aldı.
Karşılıklı sayılarla çekişmeli geçen ikinci seti 26-24'lük skorla hanesine yazdıran Ziraat Bankkart, üçüncü sette etkili oyunu sürdürerek seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı ve 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu.
Maçın ardından düzenlenen ödül töreninde kaptan Arslan Ekşi'ye kupayı Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik verdi.
Büyük sevinç yaşayan Ziraat Bankkart'lı voleybolcular, törenin ardından seyircilerle fotoğraf çektirdi. Organizasyonda ikinci olan Arkas Spor'a şiltini TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu verdi.
Ayrıca karşılaşmanın en değerli oyuncusu Ziraat Bankkart'lı Arslan Ekşi seçildi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erhan Alparslan
Ziraat Bankkart: Tuinstra, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, McDonnell (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Bertuğ Öndeş, Enes Atlı)
Setler: 25-19, 26-24, 25-20
Süre: 86 dakika (25, 30, 31)
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