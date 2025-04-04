Voleybolda dörtlü final heyecanı başlıyor

2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final'i cuma günü İzmir'de başlayacak. Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, 4-5 Nisan tarihlerinde Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenecek.



Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon olan takım, gelecek sezon Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak.



2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali'nin maç programı şu şekilde:



- Yarı final:



4 Nisan Cuma



15.00 Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları (TRT Spor)



18.30 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (TRT Spor Yıldız)



- Final:



5 Nisan Cumartesi:



16.00 1. maçın galibi-2. maçın galibi