Voleybolda dörtlü final heyecanı başlıyor

Kaynak: AA
Voleybolda dörtlü final heyecanı başlıyor

Kadınlar voleybolunda dörtlü final heyecanı bugün başlıyor. İzmir’de oynanacak Kupa Voley dörtlü finalde Fenerbahçe Medicana, Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank kupayı kazanmak için mücadele edecek.

2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final'i cuma günü İzmir'de başlayacak. Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, 4-5 Nisan tarihlerinde Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon olan takım, gelecek sezon Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak.

2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali'nin maç programı şu şekilde:

- Yarı final:

4 Nisan Cuma

15.00 Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları (TRT Spor)

18.30 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (TRT Spor Yıldız)

- Final:

5 Nisan Cumartesi:

16.00 1. maçın galibi-2. maçın galibi

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