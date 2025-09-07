Voleybolda dünya üçüncüsü belli oldu

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında Brezilya ve Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya karşı karşıya geldi.
Çekişmeli geçen maçta ilk iki seti Brezilya kazanırken, art arda iki seti kazanan Japonya, 2-2 eşitliği yakaladı.
Uzatma setini 18-16 ve maçı 3-2 kazanan Brezilya, bronz madalyanın sahibi oldu.
Japonya, organizasyonda 15 yıl sonra yarı finale yükselirken, Ferhat Akbaş da Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör olmuştu.