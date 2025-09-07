Voleybolda dünya üçüncüsü belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Voleybolda dünya üçüncüsü belli oldu

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-2 yenen Brezilya, bronz madalyanın sahibi oldu. Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya, turnuvayı dördüncü tamamladı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında Brezilya ve Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen maçta ilk iki seti Brezilya kazanırken, art arda iki seti kazanan Japonya, 2-2 eşitliği yakaladı.

brezilya-japonya-2.jpg

Uzatma setini 18-16 ve maçı 3-2 kazanan Brezilya, bronz madalyanın sahibi oldu.

Japonya, organizasyonda 15 yıl sonra yarı finale yükselirken, Ferhat Akbaş da Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör olmuştu.

