Voleybolda kupalar sahibine kavuştu

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında, Gevher Nesibe Spor Salonu'nda düzenlenen Mini Kızlar-Erkekler Voleybol Turnuvası sona erdi.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları; Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali ihsan Kabakcı, ASKF Başkanı ve TFF Bölge Müdürü Mutlu Önal, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Voleybol İl Temsilcisi İsmail Yıldırım takdim etti. Turnuva büyük mücadele ve heyecana sahne olurken, karşılaşmaları çok sayıda sporsever takip etti. Turnuva sonunda dereceye giren takımlar şöyle oluştu;

Kızlar kategorisinde:

1. Kayseri Voleybol Kulübü

2. Altınoluk Spor Kulübü

3.Talas Spor Kulübü

4. Erciyes Voleybol SK-A

Erkekler kategorisinde:

1. Melikgazi Belediye A

2. Melikgazi Belediye B