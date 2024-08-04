Voleybolda madalya hayal değil

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında takım sporlarındaki madalya umudumuz Filenin Sultanları grup müsabakalarını İtalya maçı ile tamamladı…

Milli takımımız iki galibiyet bir yenilgi ile grubu ikinci sırada tamamladı…

Çeyrek final sıralamasında ise altıncı sırada yer alan Sultanların madalya yolundaki muhtemel rakipleri Polonya, Sırbistan, ABD veya Çin olacak…

Artık rakip önemli değil…

Üç maçı kazanan Olimpiyat Şampiyonu olacak…

Salı günü çeyrek finaldeki rakibimizi bekliyoruz ve kürsüyü kesinlikle hedefliyoruz…

Daha önce de yazmıştım, “Filenin Sultanları madalya alır, ama rengi ne olur bilemem” diye…

Hala aynı görüşteyim ve kızlara olan inancımda geri vitesim yok…

Filenin Sultanları İtalya karşısında maça uykulu bir başlangıç yaptı…

Günlerdir yazdık-çizdik, ama ne yazık ki, sesimizi duyuramadık…

Üç sete baktığımız zaman, dünyanın bir numarası İtalya’nın etkili silahı Egonu karşısında savunmada varlık gösteremeyen Milliler hücumlarda ise sadece Vargas ile etkili olmaya çalıştı…

Seti 25-14 kaybeden Milli takımımız ikinci sete ortak olmaya çalıştı, ancak İtalya’nın tecrübeli oyuncuları buna izin vermedi…

İkinci seti de 25-16 kazanan İtalya pasörleri Orlo ve Bosetti, Sylla, Egonu ile etkili oynamaya devam etti…

Takım savunmasını iyi yapan İtalya seti 25-21 maçı da 3-0 kazandı..

Muhtemel rakiplerimizi, yani Polonya, Sırbistan, Çin ve ABD takımlarını daha önce yapılan turnuvalarda yenmiştik…

Tekrar neden yenmeyelim?