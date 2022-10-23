23 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Sarıyer’in kızları adım adım finale koşuyor

Sarıyer’in kızları adım adım finale koşuyor

Voleybolda kadınlar kupasında Sarıyer kayıpsız yoluna devam ediyor.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 19:36
Takip Et

Voleybolda Sarıyer’in kızları Nilüfer Belediye'yi turnuva dışına itti

Sarıyer’in kızları adım adım finale koşuyor
+
Aa
-

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley C Grubu son maçında Sarıyer Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

C Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta'dan sonra çeyrek finale yükselen ikinci takım Sarıyer Belediyespor oldu.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Hakkı Demiralay, Necmi Avcı

Sarıyer Belediyespor: Moksri, Su Zent, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı, Lila Şengün (Simay Kurt, Merve Nezir, Merve Tanıl, Aslı Tecimer, Çağla Erdem)

Nilüfer Belediyespor: Sıla Çalışkan, Radosova, İlayda Uçak, Atkinson, Hümay Fırıncıoğlu, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme, Cansu Bir, Ecenur Aksoy, Arzum Tezcan, Milanova, Aybüke Güldenoğlu)

Setler: 24-26, 25-16, 25-23, 25-17

Süre: 134 dakika (42, 27, 35, 30)


 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Onur Buldu'dan Güldür Güldür mesajı geldi. Programı bıraktığı kesinleşmişti
1
﻿Onur Buldu'dan Güldür Güldür mesajı geldi. Programı bıraktığı kesinleşmişti
﻿Onur Buldu'dan Güldür Güldür mesajı geldi. Programı bıraktığı kesinleşmişti
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
2
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿Fatih Erbakan'dan 'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz' sorusuna net yanıt: İki tarafın da...
3
﻿Fatih Erbakan'dan 'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz' sorusuna net yanıt: İki tarafın da...
﻿Fatih Erbakan'dan 'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz' sorusuna net yanıt: İki tarafın da...
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
4
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
﻿ İstanbul Barosu toplantısında çarpıcı protesto. Kürsüye çıktı 'bunu yapmak zorundayım' dedi
5
﻿ İstanbul Barosu toplantısında çarpıcı protesto. Kürsüye çıktı 'bunu yapmak zorundayım' dedi
﻿ İstanbul Barosu toplantısında çarpıcı protesto. Kürsüye çıktı 'bunu yapmak zorundayım' dedi
﻿İki ilde ekmeğe zam: 5 liradan satılacak
6
﻿İki ilde ekmeğe zam: 5 liradan satılacak
﻿İki ilde ekmeğe zam: 5 liradan satılacak
﻿Aydın Büyükşehir Belediyesi personel alacak
7
﻿Aydın Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Aydın Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Barosu yeni başkanı Filiz Saraç'a tebrik
﻿Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Barosu yeni başkanı Filiz Saraç'a tebrik
﻿Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Barosu yeni başkanı Filiz Saraç'a tebrik
﻿Rusya ve ABD Savunma Bakanları Ukraynayı görüştü
﻿Rusya ve ABD Savunma Bakanları Ukraynayı görüştü
﻿Rusya ve ABD Savunma Bakanları Ukraynayı görüştü
﻿Soyunma odasında dili boğazına kaçan Isaac hastaneye kaldırıldı
﻿Soyunma odasında dili boğazına kaçan Isaac hastaneye kaldırıldı
﻿Soyunma odasında dili boğazına kaçan Isaac hastaneye kaldırıldı
﻿Pendik'te fabrika yangını
﻿Pendik'te fabrika yangını
﻿Pendik'te fabrika yangını
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.