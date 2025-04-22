Voleybolda yılın maçı: VakıfBank kazanırsa şampiyon olacak

Kaynak: AA
Voleybolda yılın maçı: VakıfBank kazanırsa şampiyon olacak

Sultanlar Ligi’nde bu akşam yılın maçı oynanacak. VakıfBank, final serisinde üçüncü maçta Fenerbahçe Medicana’yı mağlup etmesi durumunda şampiyonluğu alacak.

Vodafone Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana, salı günü VakıfBank'ı konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak maç sat 19.00'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride sarı-siyahlı ekip, 2-0 önde bulunuyor. VakıfBank, salı günkü karşılaşmayı kazanması durumunda şampiyon olacak. Fenerbahçe Medicana ise üst üste 3. şampiyonluğa gidebilmek için maçı kazanıp seriyi uzatmaya çalışacak.

Uzaması durumunda serinin dördüncü maçı, 25 Nisan Cuma günü oynanacak.

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