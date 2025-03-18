Volkan Demirel 2 Fenerbahçeli için “Takım onların üstüne kurulamaz” dedi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers’a penaltılarda elendikten sonra Süper Lig’de Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin Samsunspor’a karşı hücumdaki etkisiz oyunu tepki çekerken son dönemde Tadic ve Dzeko’nun performansındaki düşüş dikkat çekiyor.

Teknik direktör ve yorumcu Volkan Demirel Fenerbahçe ile ilgili yaptığı değerlendirmede 2 oyuncunun üstüne takım kurulamayacağını söyledi.

Asist Analiz YouTube kanalında konuşan Demirel şunları söyledi:

"Fenerbahçe, Dzeko ve Tadic'in üzerine takım kuracaksa bu futbolcularla devam etmemeli.

Dzeko ve Tadic takıma yardımcı olmak için oturacak, bu seneki durumu bildikleri için hocaya yardım edecek, kulübede takıma destek verecek, ihtiyaç olduğunda sahaya girecek....

Samsunspor maçında Fenerbahçe çok yan ortası yaptı. Mesela diri bir Dzeko, son 15-20 dakikada giren bir Dzeko, bir tane gol çıkarabilir. Uzatmalarla 98 dakika oynandı maç, 98 dakika sahada kalan Dzeko'nun orta geldiğinde artık yükselecek dermanı kalmaz.

Belki o anlamda Fenerbahçe faydalanabilir. Çünkü Dzeko ve Tadic, dünya futbolunda sözü geçen oyuncular ama takım bunun üzerine kurulacaksa olmaz.

Tamamlayıcı oyuncu olarak bunu kabul ederek... Belki Tadic, 'Ben, Ajax'ta oynayacağım yine 10 numara olarak.' diyecek. Ona bir şey diyemem ama Tadic ve Dzeko'nun etrafını dolduracaksınız bence olmaz."