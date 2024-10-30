Volkan Demirel 8 ay sonra ilk maçına çıkacak. İşte yeni takımı

Kaynak: DHA
Volkan Demirel 8 ay sonra ilk maçına çıkacak. İşte yeni takımı

Hatayspor’dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Volkan Demirel’in yeni takımı belli oldu. 43 yaşındaki teknik adam 8 ay aradan sonra ilk maçına çıkacak.

Teknik direktör Volkan Demirel, 8 aylık aranın ardından Süper Lig'e dönüyor. Bodrum FK, 43 yaşındaki Volkan Demirel ile anlaşma sağladı.

Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Volkan Demirel, ilk teknik direktörlük macerasına Fatih Karagümrük'te atılmıştı.

Daha sonra Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel, 3 Mayıs'ta görevinden ayrılmıştı.

VOLKAN DEMİREL, BODRUM FK İLE EL SIKIŞTI

43 yaşındaki çalıştırıcı, 8 aylık aranın ardından Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Bodrum FK, DHA'nın haberine göre Volkan Demirel ile anlaşma sağladı.

Süper Lig'de 10 maçta 10 puan toplayan Bodrum FK, 13. sırada yer alıyor. Ege temsilcisi ligde 3 Kasım Pazar günü Alanyaspor'u konuk edecek.

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