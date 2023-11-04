Volkan Demirel: Artık saygı duyuyoruz

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'a 2-1 mağlup olana Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında Samsunspor'u tebrik etti.

Demirel'in açıklamaları şu şekilde;

-Daha çok ihtiyacı olan ve daha çok inanan bir takım gördük karşımızda. İstediğimiz bir organizasyondan bulduğumuz golle öne geçtik. İlk yarıyı 1-0 önde kapamamıza sebep oldu. Ama ikinci yarı yine ilk 10 -15 dakika istediğimiz oyunu oynayamadık. Bir tane sarı karttan dolayı 2 tane değişiklik yaptık. Oyun artık tamamen doldur boşalta geçti. Samsunspor yaptığı değişikliklerle oyunun ağırlığını ele aldı.

-Artık saygı duyuyoruz. Sonrasında da son dakikada korner dönüşünden yediğimiz bir golle mağlup olduk. Ben Samsunspor'u tebrik ediyorum.