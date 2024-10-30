Volkan Demirel, Bodrum FK ile anlaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Volkan Demirel, Bodrum FK ile anlaştı

Bodrum FK, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Volkan Demirel, Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Bodrum FK, Volkan Demirel ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Süper Lig ekibi, Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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VOLKAN DEMİREL, BODRUM FK'DE

Bodrum FK'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ailemize hoş geldin Volkan Demirel!" ifadelerine yer verildi.

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