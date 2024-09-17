Volkan Demirel derbinin kaç kaç biteceğini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Volkan Demirel derbinin kaç kaç biteceğini açıkladı

Fenerbahçe - Galatasaray derbisine artık sayılı günler kalırken Volkan Demirel'den flaş bir tahmin geldi.

Trendyol Süper Lig’in 6. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek.

21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele için nefesler tutuldu.

Süper Lig’de liderlik yarışını doğrudan etkileyecek olan karşılaşma öncesi Fenerbahçe’nin efsane kalecisi ve futbol yorumcusu Volkan Demirel’den flaş bir açıklama geldi.

"FENERBAHÇE 2-1 VEYA 3-1 KAZANIR"

Karşılaşmanın skorunu tahmin eden Volkan Demirel yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de Jose Mourinho için bir şeyleri gösterme maçı olacak. Bu maçların anahtarı o anda yaşadığın şeylerdir. Konsantrasyon ve motivasyon... İstemek ve inanmak başka bir boyut. Skor tahminim ise Fenerbahçe derbiyi 2-1 veya 3-1 kazanır!" sözlerini sarf etti.

Son Haberler
Galatasaray geri adım attı. MeritKingNews sponsorluğu askıya alındı
Galatasaray geri adım attı. MeritKingNews sponsorluğu askıya alındı
Özgür Özel AKP'ye yüklendi: Bayrak düşmanı HÜDA PAR ile kan kardeş olurlar
Özgür Özel AKP'ye yüklendi: Bayrak düşmanı HÜDA PAR ile kan kardeş olurlar
Sevgilisine kask takmadı polis uyardı: "Onu sevmiyin mi?"
Polis
Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı
Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı
Ambulans şoföründen kanser tedavisi gören minik hastaya örnek davranış
Ambulans şoföründen kanser tedavisi gören minik hastaya örnek davranış