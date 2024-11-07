Volkan Demirel eski takım arkadaşına rakip olacak. Çok çarpıcı itiraf geldi

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Volkan Demirel eski takım arkadaşına rakip olacak. Çok çarpıcı itiraf geldi

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, yıllarca Fenerbahçe’de birlikte oynadığı Alex de Souza’ya rakip olacak. Merakla beklenen maç öncesi açıklama yapan Volkan Demirel’den çarpıcı itiraf geldi.

Süper Lig'de 4 maçtır galip gelemeyen Bodrum FK, bu hafta deplasmanda Antalyaspor'u yenerek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

Ligde son 5 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan yeşil-beyazlı ekip 11 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi olan Volkan Demirel, cumartesi günü Antalyaspor deplasmanında rakip takımı çalıştıran eski takım arkadaşı Alex De Souza'yla da rakip olacak.

Brezilyalı futbolcuyla birlikte uzun yıllar Fenerbahçe'de görev yapıp şampiyonluklar yaşayan Demirel, "Alex ile 10-11 senelik bir takım arkadaşlığımız var. Bunun belli bölümlerinde kaptanlığımı yaptı. Hala daha görüştüğüm, bizim eski Fenerbahçeli futbolcularının olduğu sosyal medya grubunda konuştuğumuz, ara ara buluştuğumuz bir arkadaşım. Fenerbahçe'deki arkadaşlığımız, kardeşliğimiz bu hafta bizi rakip hale getirecek. Onun da inşallah hayatı, teknik direktörlük hayatı uzun olur, onlar için de zor bir maç, kolay bir maç değil. Bizim için de zor bir maç. Ama hak edenin kazanacağı, dostluğun kazanacağı bir maç olacağına eminim" diye konuştu.

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