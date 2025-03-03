Volkan Demirel Fenerbahçe’nin en iyi transferini açıkladı: 30 yıldır gördüğüm en iyiler arasında

Yorumcu ve Teknik Direktör Volkan Demirel Fenerbahçe-Antalyaspor maçı sonrası çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Sarı lacivertlilerin yaptığı en iyi transferi açıklayan Demirel “30 seneye yakındır Fenerbahçe camiasının içindeyiz. Gördüğüm stoperler arasında ilk 3'e yazarım” ifadelerini kullandı.

TV100 canlı yayınında konuşan Volkan Demirel şunları söyledi:

"Sezon başı ne diyorduk, ne eksik diyorduk Fenerbahçe'de? Stopere Skriniar geldi. Sol tarafa da Kostic geldi. Başka değişen var mı Fenerbahçe'de?

Skriniar çok net fark yarattı. 30 seneye yakındır Fenerbahçe camiasının içindeyiz. Gördüğüm stoperler arasında ilk 3'e yazarım.

Bence çok iyi oyuncu. İlk geldiğinde herkes, 'Ağır, kalın vb.' dedi ama ritim olunca...

Yanındakilere Çağlar'a da dikkat edin. Mert Müldür 3. stoper olarak oynadı. O bile ekstra oynadı.

Yanınızda iyi oyuncu oynarsa siz de iyi oynuyorsunuz.”