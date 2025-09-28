Volkan Demirel Fenerbahçe'ye geri dönüyor mu? Canlı yayında açıkladı!

Volkan Demirel, son günlerde hakkında çıkan “Fenerbahçe’ye geri dönecek” iddialarına NOW Spor'da yanıt verdi.

“RESMİ TEKLİF YOK”

Fenerbahçe’den kendisine herhangi bir teklif gelmediğini vurgulayan Demirel, şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçe’den resmi teklif almadım. Sadettin başkan ile seçim öncesinde ve seçildikten sonraki süreçte akşam saatlerinde dertleşmelerimiz oluyor, fikir alışverişlerimiz oluyor. Başkanın kafasında benimle ilgili bir tasarruf var. Ama ben, ‘Başkanım beni nereye düşünürsünüz?’ diye soracak değilim. Bu benim soracağım bir soru değil, başkanın vereceği bir karar.”

“HER KARARA SAYGI DUYARIM”

Başkan ve yönetimin alacağı her karara saygı duyduğunu belirten Demirel, şunları ekledi:

“Başkanın benimle ilgili bir tasarrufu varsa en iyi yere, en iyi konuma getireceğine inanıyorum. Benim öyle bir şartım veya beklentim yok. Seçim öncesinde de, sonrasında da konuştum. Ama böyle yaptım diye ben bir yerde olacağım diye bir durum yok. Tamamen başkanımızın ve yönetimimizin kararıdır. Verilen her karara saygı duyarım.”